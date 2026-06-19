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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार में सुगमता के लिए मजबूत परीक्षण अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है: प्रल्हाद जोशी

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Dainik Hawk·
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Jun 19, 2026, 04:23 PM
उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार में सुगमता के लिए मजबूत परीक्षण अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है: प्रल्हाद जोशी

मुंबई, 19 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उत्पाद विश्वसनीयता में सुधार और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना आवश्यक है।

मुंबई स्थित राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (एनटीएच) परिसर में परीक्षण सुविधाओं के विस्तार की आधारशिला रखते हुए मंत्री ने कहा कि एक मजबूत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली उत्पाद विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

मंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए देश की गुणवत्ता प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है।

देश के गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण अवसंरचना के विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंत्री ने एनटीएच मुंबई परिसर का दौरा किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ भूमि पूजन समारोह और परिसर में परीक्षण सुविधाओं के भावी विस्तार के लिए आधारशिला रखने के साथ हुआ।

जोशी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग और राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र द्वारा देश भर में उन्नत परीक्षण क्षमताओं के विस्तार और उद्योगों एवं उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने मुंबई स्थित प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया और चल रहे आधुनिकीकरण पहलों और परीक्षण क्षमताओं की समीक्षा के लिए वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अधिकारियों से बातचीत की।

इस कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने मुंबई स्थित राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र में एक सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

उन्होंने गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र के उत्तरी क्षेत्र केंद्र और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के ऑरिक सिटी में स्थित एनटीएच-ऑरिक उपग्रह केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया।

उद्घाटित इन नई सुविधाओं से प्रमुख क्षेत्रों में परीक्षण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन मजबूत होने और उपभोक्ता सुरक्षा तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में योगदान मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/