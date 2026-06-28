देश में ही बनेंगे एडवांस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा मजबूत: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाली एम्बर और एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्नत प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) देश के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।

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वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक नया चैप्टर। एम्बर और एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एडवांस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएगा, जिससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “यहां बनने वाला हर पीसीबी फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा, रुपया मजबूत करेगा और भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर करेगा।”

मंत्री ने यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यमुना सिटी, जेवर में प्रोजेक्ट्स की नींव रखने के बाद कही। इन प्रोजेक्ट्स में साउथ कोरिया की केसीसी के साथ जॉइंट वेंचर, एसेंट-के सर्किट की 3,250 करोड़ रुपए की एडवांस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए हाई-डेंसिटी और मल्टी-लेयर पीसीबी बनाएगी।

एम्बर एंटरप्राइजेज एचवीएसी कंपोनेंट्स और पीसीबी असेंबली के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए अलग से 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी।

वैष्णव ने पहले कहा था कि भारत अभी हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए के पीसीबी इंपोर्ट करता है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने से देश की इंपोर्ट पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

उन्होंने जेवर इलाके में तेजी से डेवलप हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पर भी रोशनी डाली और कहा कि ऑपरेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी और प्रस्तावित दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस इलाके को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट से सपोर्टेड उभरता हुआ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, भारत को एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा, साथ ही लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी