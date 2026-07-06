टेस्ला ने दिल्ली में उत्तर भारत की पहली इन-मॉल चार्जिंग सुविधा शुरू की

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी टेस्ला ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली इन-मॉल चार्जिंग सुविधा शुरू की। इसके जरिए कंपनी की कोशिश अपने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ाना है।

Read More

कंपनी के बयान के मुताबिक, नई चार्जिंग सुविधा को दक्षिणी दिल्ली के नेक्सस सेलेक्ट सिटीवॉक में लॉन्च किया है। इसका अपटाइम 99.95 प्रतिशत है। अपटाइम का मतलब होता है कि चार्जर कितने समय तक चार्जिंग के लिए खुला हुआ है।

नई चार्जिंग लोकेशन पर छह डेस्टिनेशन चार्जर (सभी एसी 11 किलोवाट की क्षमता के साथ) लगे हैं, जिससे टेस्ला मालिक शॉपिंग या खाना खाते समय अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं।

मॉल के पी1 पार्किंग एरिया में मौजूद नई साइट के शुरू होने के साथ, टेस्ला अब पूरे भारत में छह चार्जिंग लोकेशन चलाती है, जिनमें 20 सुपरचार्जर और 20 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं।

चार्जिंग सुविधा के साथ-साथ, कंपनी ने 6 जुलाई से 10 जुलाई तक एक पॉप-अप स्टोर भी खोला है, जहां विजिटर गाइडेड वॉकअराउंड, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन और टेस्ट ड्राइव के जरिए हाल ही में लॉन्च हुई मॉडल वाई एल और 2026 मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव को देख और समझ सकते हैं।

मॉडल वाई एल एक छह-सीटर, ऑल-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें तीन-रो वाली सीटिंग है और इसकी ड्राइविंग रेंज 681 किलोमीटर (डब्ल्यूएलटीपी) तक होने का दावा किया गया है।

कंपनी ने बताया कि यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्ताप 5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी शुरुआती कीमत 61.99 लाख रुपए है।

2026 मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव है, जिसमें पांच यात्री बैठ सकते हैं। कंपनी, इसकी रेंज 500 किलोमीटर (डब्ल्यूएलटीपी) तक होने का दावा करती है। यह 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी शुरुआती कीमत 50.89 लाख रुपए है।

टेस्ला ने कहा कि दोनों मॉडल्स को ग्लोबल सेफ्टी असेसमेंट एजेंसियों से टॉप सेफ्टी रेटिंग मिली हैं, जिनमें यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएचटीएसए), इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी (आईआईएचएस), यूरो एनकैप, एएनकैप और सी-आईएएसआई शामिल हैं।

कंपनी ने आगे कहा कि दोनों गाड़ियां अब उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं, और भारत के सभी राज्यों में होम चार्जिंग सपोर्ट भी उपलब्ध है।

--आईएएनएस

एबीएस