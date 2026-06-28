त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज किया 78 करोड़ रुपए का मुनाफा, लगातार सातवें वर्ष लाभ में रहा

अगरतला, 28 जून (आईएएनएस)। सरकारी क्षेत्र के त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (टीएससीबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 78.08 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह लगातार सातवां साल है जब बैंक ने मुनाफा कमाया है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से रविवार को दी गई।

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टीएससीबी के चेयरमैन नागधिराज दत्ता ने त्रिपुरा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंक के बढ़ते योगदान और इसकी लगातार हो रही वित्तीय वृद्धि के बारे में बताया।

दत्ता ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 166.08 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है।

दत्ता ने आईएएनएस से कहा, "वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का शुद्ध मुनाफा 78.08 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 103 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। यह लगातार सातवां साल है जब बैंक मुनाफे में रहा है और त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के इतिहास में यह अब तक का सबसे अधिक मुनाफा है।"

त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना 21 जनवरी, 1957 को हुई थी और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक है। इस बैंक को बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत स्थापित किया गया था और तब से इसने राज्य में कोऑपरेटिव बैंकिंग और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।

टीएससीबी के चेयरमैन ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का कुल बिजनेस वॉल्यूम 6,950.92 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 289.11 करोड़ रुपए अधिक है।

फिलहाल बैंक त्रिपुरा में 67 शाखाओं के नेटवर्क के जरिए काम करता है और 12 एटीएम के जरिए बैंकिंग सेवाएं देता है।

इसके अतिरिक्त, शनिवार को हुई बैंक की एजीएम (एनुअल जनरल मीटिंग) में वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने कहा कि बैंक, केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाओं के तहत आर्थिक मदद देकर छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि टीएससीबी त्रिपुरा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैंक के कामकाज पर रोशनी डालते हुए सिंघा रॉय ने बताया कि इसका क्रेडिट-डिपॉजिट (सीजी) रेश्यो 66 प्रतिशत है, जो राज्य के 55 प्रतिशत के औसत सीजी रेश्यो से काफी ज्यादा है। उन्होंने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने और कर्ज देने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया, ताकि छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और आम लोगों को आसानी से कर्ज मिल सके।

--आईएएनएस

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