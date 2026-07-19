तेलंगाना : आरएफसीएल में एक हफ्ते से ज्यादा समय के बाद यूरिया का उत्पादन फिर से शुरू हुआ

हैदराबाद, 19 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) ने अमोनिया पाइपलाइन में लीकेज और तकनीकी समस्याओं के कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है।

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रिपेयर के बाद प्लांट के फिर से खुलने के साथ, पब्लिक सेक्टर कंपनी में यूरिया का प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया है।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यह पक्का करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम दोबारा न हों।

उन्होंने कहा कि वे मौजूदा खेती के मौसम में यूरिया की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

लीकेज की वजह से, 9 जुलाई को प्लांट की सभी यूनिट्स के बंद होने के बाद यूरिया का प्रोडक्शन रुक गया था। क्योंकि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकी, इसलिए प्लांट को बंद कर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा था कि प्रोडक्शन फिर से शुरू होने में कम से कम एक हफ्ता लग सकता है।

इस शटडाउन से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पांच दूसरे राज्यों में फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक गई है, जिससे मौजूदा खरीफ फसल के मौसम में किसानों को सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इस साल यह दूसरी बार था जब अमोनिया लीक की वजह से आरएफसीएल प्लांट को बंद करना पड़ा।

मार्च में प्लांट एक हफ्ते के लिए बंद रहा था। प्लांट की कैपेसिटी 3,850 टन हर दिन है, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े की वजह से गैस की कमी के कारण यह कुछ समय से 50 परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहा था।

आरएफसीएल तेलंगाना के लिए एकमात्र सोर्स है, इसलिए राज्य सरकार मांग कर रही है कि केंद्र प्लांट से होने वाला पूरा यूरिया तेलंगाना को दे।

पेड्डापल्ली के एमपी गदम वामसी ने केंद्र पर आरएफसीएल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने आरएफसीएल के कॉर्पोरेट ऑफिस को नोएडा (उत्तर प्रदेश) से रामागुंडम में शिफ्ट करने की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि रामागुंडम कोर ऑपरेशनल बेस होने और ज्यादातर मैनपावर और टेक्निकल वर्कफोर्स के रामागुंडम में तैनात होने के बावजूद, कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करने का प्रपोजल टाल दिया गया है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि तेलंगाना, और खासकर रामागुंडम को उसके सही एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल हिस्से से वंचित किया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम