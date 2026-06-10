सस्ते में सोना खरीदने का मौका; 24 घंटे में 5 हजार रुपए से अधिक लुढ़का

मुंबई, 10 जून (आईएएनएस)। सोने की कीमतों में बुधवार को बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इससे दाम कम होकर करीब 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

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इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 5,373 रुपए कम होकर 1,47,146 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,52,519 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने का दाम 1,39,707 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,34,786 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 18 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,10,360 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,14,389 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है। चांदी का दाम 12,655 रुपए कम होकर 2,33,283 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,45,938 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। खबर लिखे जाने तक सोने का 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 2.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,48,702 रुपए और चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 2.06 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,33,621 रुपए पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 2.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,171 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.51 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 63.618 डॉलर प्रति औंस थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में गिरावट की वजह ट्रेडर्स की ओर से अमेरिका में महंगाई का डेटा आने से पहले मुनाफावसूली थी। महंगाई दर उच्च आने की संभावना के चलते ही एमसीएक्स पर सोना 1.50 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सोने के लिए सपोर्ट 1,45,000 रुपए के आसपास है और 1,40,000 रुपए एक मजबूत डिमांड जोन है। तेजी की स्थिति में सोने के लिए 1,55,000 रुपए एक मजबूत रुकावट का जोन है।

--आईएएनएस

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