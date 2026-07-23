सोने और चांदी की कमजोर शुरुआत, कीमतें करीब आधा प्रतिशत घटीं

मुंबई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। सोने और चांदी की शुरुआत गुरुवार को कमजोरी के साथ हुई। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम आधा प्रतिशत तक घट गया है।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,47,048 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,46,512 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

सुबह 10 बजे यह 0.56 प्रतिशत या 825 रुपए की कमजोरी के साथ 1,46,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,46,034 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,46,608 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ है।

सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखने को मिली।

चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,26,998 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,26,567 रुपए प्रति किलो पर खुला।

फिलहाल यह 529 रुपए या 0.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,26,469 रुपए प्रति किलो पर था।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,25,717 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,26,674 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर बनाया।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है। कॉमैक्स पर सोना 0.52 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,130 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.15 डॉलर प्रति औंस पर थी।

जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों में बड़ी तेजी के बाद दोबारा से गिरावट देखने को मिली है। निवेशक अब 29 जुलाई को यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी आने वाले फैसले को लेकर सर्तक बने हुए हैं, जिससे बुलियन मार्केट को दिशा मिलने की उम्मीद है। तकनीकी तौर पर, आने वाले समय में एमसीएक्स गोल्ड के 1,42,000–1,46,500 की रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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