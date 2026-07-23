सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी जेड फोल्ड8, फोल्ड8 अल्ट्रा और फ्लिप8 के लिए शुरू किए प्री-ऑर्डर

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। सैमसंग ने गुरुवार को भारत में अपनी नई फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी जेड फोल्ड8, गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा और गैलेक्सी जेड फ्लिप8 के लिए प्री-ऑर्डर शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने इस नई सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), प्रोडक्टिविटी और पहले से अधिक पतले डिजाइन पर खास जोर दिया है।

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सैमसंग की सात जेनरेशन की फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित नई गैलेक्सी जेड सीरीज गैलेक्सी एआई और जेमिनी इंटेलिजेंस से लैस है। इसके जरिए यूजर्स कम चरणों में कई ऐप्स के बीच आसानी से काम कर सकेंगे। साथ ही इसमें बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंट्रोल भी दिए गए हैं।

गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा इस सीरीज का प्रीमियम मॉडल है, जिसकी 12जीबी+256जीबी वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपए, 12जीबी+512जीबी वेरिएंट की कीमत 2,19,999 रुपए और 16जीबी+1टीबी वेरिएंट की कीमत 2,59,999 रुपए रखी गई है। यह स्मार्टफोन ग्रेफाइट, क्रीम और वायलेट शैडो रंगों में उपलब्ध होगा, जबकि ग्रीन शैडो रंग केवल ऑनलाइन खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगा।

गैलेक्सी जेड फोल्ड8 की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपए है। इसके 12जीबी+512जीबी वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपए और 16जीबी+1टीबी वेरिएंट की कीमत 2,39,999 रुपए तय की गई है। यह ग्रेफाइट, क्रीम और लैवेंडर रंगों में उपलब्ध होगा, जबकि पिस्ताचियो रंग केवल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

कंपनी ने गैलेक्सी जेड फ्लिप8 के 12जीबी+256जीबी वेरिएंट की कीमत 1,24,999 रुपए और 12जीबी+512जीबी वेरिएंट की कीमत 1,44,999 रुपए रखी है। यह स्मार्टफोन ग्रेफाइट, क्रीम और पिंक रंगों में मिलेगा, जबकि मिंट रंग सिर्फ ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को मिली शानदार प्रतिक्रिया इस श्रेणी में सैमसंग की मजबूत नेतृत्व क्षमता को साबित करती है। उन्होंने कहा कि ग्राहक सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को उनके अलग डिजाइन और पर्सनलाइज्ड गैलेक्सी एआई अनुभव के कारण पसंद कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बेहतर बनाते हैं।

कंपनी के अनुसार, गैलेक्सी जेड फोल्ड8 को हल्के वजन के साथ अधिक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। 201 ग्राम वजन वाला यह अब तक का सबसे हल्का गैलेक्सी जेड फोल्ड स्मार्टफोन है, जिसमें 4,800एमएएच की बैटरी दी गई है।

स्मार्टफोन में क्रीज की दृश्यता कम करने के लिए फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, ड्यूल 50 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम, ड्यूल रिकॉर्डिंग और माय फैनकैम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

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