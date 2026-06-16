सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के निवेशकों को दिया न्योता

अमरावती, 16 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। उन्होंने सिंगापुर के उद्यमियों को राज्य की मौजूदा नीतियों को देखने-समझने के लिए अगले 30 दिनों के भीतर राज्य का दौरा करने का न्योता दिया।

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मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन 'सेमिकॉन इकोसिस्टम' गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने की गति) के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उन्होंने सम्मेलन में कहा कि भारत वैश्विक निवेश के लिए एक बहुत सुरक्षित क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश इसके लिए विशेष रूप से अनुकूल राज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश के लिए अभी का समय सबसे अच्छा है।

यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजूद बड़े अवसरों के बारे में बताया और घोषणा की कि जल्द ही रायलसीमा क्षेत्र में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने रायलसीमा क्षेत्र के डिफेंस, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइटर जेट प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनने की क्षमता का जिक्र किया।

सिंगापुर की विभिन्न सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

मुख्यमंत्री नायडू ने एक अन्य कार्यक्रम में सिंगापुर में 'सीबीएन@361 डिग्रीज: पॉलीमैथ' नामक पुस्तक का अनावरण किया। सीएम ने काकतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए पुस्तक का विमोचन किया।

उन्होंने इसकी पहली प्रतियां सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पाक अंबुले, मंत्री पी. नारायण और काकतीय सांस्कृतिक संघ के प्रतिनिधियों को भेंट कीं।

इस पुस्तक के लेखक 'रेपाटीकोसम' दैनिक के मुख्य संपादक सखामुरु श्रीनिवास प्रसाद हैं और इसका अंग्रेजी अनुवाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केवी सत्यनारायण ने किया है। यह पुस्तक विभिन्न अवसरों पर एक दूरदर्शी नेता के रूप में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लिए गए फैसलों का विश्लेषण करती है।

लेखक ने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू वैश्विक दिग्गजों - जैसे सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू और न्यूज़ीलैंड की जैसिंडा अर्डर्न, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन नेताओं में गिना जाता है - की तरह फैसले लेते हैं। उन्होंने इसके मुख्य उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए विकास की दूरदर्शी योजनाएं बनाने और राजधानी अमरावती के निर्माण पर बारीकी से ध्यान देने का जिक्र किया।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम