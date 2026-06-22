सीबीआई ने 7,623 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में अनिल अंबानी ग्रुप की दो कंपनियों के पूर्व सीईओ को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। सीबीआई ने अनिल अंबानी के रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के पूर्व डायरेक्टर और सीईओ देवांग मोदी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ रवींद्र सुधालकर को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सोमवार को दी गई।

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सीबीआई ने एक बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने आरसीएफएल और आरएचएफएल से लिए गए फंड को रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों जैसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया था। इससे सरकारी बैंकों को कुल मिलाकर 7,623 करोड़ रुपए का गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपियों व उनसे जुड़ी कंपनियों को उतना ही गलत फायदा हुआ।

आरसीएफएल मामले में, आरोपियों ने 13 सरकारी बैंकों को 4,097 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जबकि आरएचएफएल मामले में 10 सरकारी बैंकों को 3,526 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

सीबीआई की जांच के अनुसार, अप्रैल 2017 से दिसंबर 2018 तक आरसीएफएल के सीईओ रहे मोदी, कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए मुख्य निर्णय लेने वाले अधिकारी थे। उन्होंने बिचौलिया कंपनियों को लोन मंजूर किए, जबकि उन्हें पता था कि इस तरह का लोन देना आरबीआई के नियमों और पब्लिक सेक्टर बैंकों से लोन लेने की मंजूरी की शर्तों के खिलाफ था।

दूसरी तरफ सुधालकर 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2022 तक आरएचएफएल के ईडी और सीईओ थे और कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए मुख्य निर्णय लेने वाले अधिकारी थे। उन्होंने बिचौलिया कंपनियों को लोन मंजूर किए, जबकि ऐसा लोन देना कंपनी की लोन देने की नीतियों, एनएचबी/आरबीआई के नियमों और पब्लिक सेक्टर बैंकों से लोन लेने की शर्तों के खिलाफ था।

सीबीआई ने अलग-अलग सरकारी बैंकों और एलआईसी से मिली शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड(आरकॉम), आरएचएफएल, आरसीएफएल और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की हैं। इन मामलों की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।

सीबीआई ने 29 मई को आरकॉम मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कंपनी, आरकॉम के पांच सीनियर एग्जीक्यूटिव और 10 बैंक अधिकारियों समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने अब तक रिलायंस एडीए ग्रुप के मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मोदी और सुधालकर शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इन मामलों में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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