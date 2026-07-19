सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट के लिए 18 और फर्मों को किया पैनल में शामिल

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों के फोरेंसिक ऑडिट के लिए अपने पैनल का विस्तार करते हुए 18 अतिरिक्त फर्मों को शामिल किया है। इनमें अर्न्स्ट एंड यंग (ईएंडवाई) एलएलपी, केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी, जेडएक्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और नांगिया एंड कंपनी एलएलपी शामिल हैं।

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यह कदम नवंबर 2025 में सेबी द्वारा जारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट नोटिस के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया के बाद उठाया गया है।

नियामक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नई फर्मों को अप्रैल 2025 में प्रकाशित फोरेंसिक ऑडिटरों की मौजूदा सूची में जोड़ा गया है।

इन फर्मों का पैनल में शामिल होना नवीनतम सूची के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध रहेगा।

बिग फोर से जुड़ी फर्मों और नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के अलावा, नई सूची में जे.सी. काबरा एंड एसोसिएट्स, जे. मंडल एंड कंपनी एलएलपी, जे. सिंह एंड एसोसिएट्स, जैन जगावत कामदार एंड कंपनी, पिपारा एंड कंपनी एलएलपी, आर. काबरा एंड कंपनी एलएलपी, आर.एस. पटेल एंड कंपनी, रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी, एस.एस. पेरीवाल एंड कंपनी, सारथ एंड एसोसिएट्स, एसकेवीएम एंड कंपनी, वी. सिंघी एंड एसोसिएट्स, एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी और सीएलए इंडस वैल्यू कंसल्टिंग भी शामिल हैं।

सेबी के फोरेंसिक ऑडिट पैनल में वे फर्में शामिल होती हैं जिन्हें सूचीबद्ध कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका वाले मामलों में फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

इस तरह की ऑडिट का उद्देश्य पूंजी बाजार की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना, कॉरपोरेट पारदर्शिता बढ़ाना तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के फोरेंसिक एडवाइजरी के वरिष्ठ साझेदार श्रीनिवास राव ने कहा कि यह चयन फर्म की फोरेंसिक जांच में विशेषज्ञता और भारत के पूंजी बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "सेबी के पैनल में शामिल होना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। यह हमारी टीम की गहरी विशेषज्ञता और फोरेंसिक उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। यह हमें निवेशकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में और मजबूत करता है।"

राव ने कहा कि उनकी फर्म आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट के माध्यम से निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार बनाए रखने के सेबी के प्रयासों में योगदान देने के लिए तत्पर है।

--आईएएनएस

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