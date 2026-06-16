राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी ईंधन उत्पादन को तैयार, प्रधानमंत्री 4 जुलाई को कर सकते हैं उद्घाटन

जयपुर, 16 जून (आईएएनएस)। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी में इस महीने के अंत तक पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

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आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन किए जाने की संभावना है।

इस वर्ष रिफाइनरी के चालू होने में कई बार देरी हुई है। उद्घाटन समारोह पहले 28 जनवरी को प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में 21 अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित किया गया।

हालांकि, रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट-वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट खंड में एक एक्सचेंजर यूनिट में विस्फोट के बाद 20 अप्रैल को भीषण आग लगने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।

हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियों में जोर-शोर से हलचल मची हुई है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया।

सरकारी सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, श्रीनिवास ने बताया कि पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और उत्पादन इसी महीने शुरू करने का लक्ष्य है।

बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास और चल रहे कार्यों की स्थिति का भी आकलन किया गया।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में रिफाइनरी के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूरा करें और साथ ही घनिष्ठ समन्वय बनाए रखें।

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा और विशेष सचिव नम्रता वृष्णि सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/