पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आगे बढ़ रहा भारत, विकास दर दुनिया में सबसे तेज: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बेंगलुरु, 14 जून (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

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भारतीय जनता पार्टी के 'विकसित भारत' कार्यक्रम में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह केंद्र सरकार नहीं है, जो कि दावा कर रही है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े स्वयं इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था मानता है।

विपक्षी नेता राहुल गांधी के बयान पर सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता देश के आर्थिक प्रदर्शन की लगातार आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, हर तिमाही और हर साल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि कोई बड़ी आर्थिक आपदा आने वाली है, लेकिन भारत के लिए ऐसी कोई आपदा नहीं आने वाली है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता की बार-बार की आलोचना से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में नागरिकों के मन में गलत धारणा बन सकती है।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा, "विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) और उनकी पार्टी लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भारत मुश्किल में है। फिर भी, पश्चिम एशिया में संकट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास व्यवधानों के बावजूद, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।"

ईंधन की आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भू-राजनीतिक तनाव के असर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियां सिर्फ कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव तक ही सीमित नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "इन चुनौतियों का असर न सिर्फ कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों पर, बल्कि ग्लोबल शिपिंग पर भी पड़ता है। शिपिंग कंपनियां संघर्ष वाले इलाकों से अपने जहाज भेजने में हिचकिचाती हैं। जहाजों पर हमले का खतरा होने के कारण इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाते हैं। चाहे जहाज खाली हो या उसमें कच्चा तेल लदा हो, इंश्योरेंस का खर्च काफी बढ़ जाता है और देश तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आखिरकार यह खर्च उठाना ही पड़ता है।"

उन्होंने आगे कहा, "इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रखी है।"

--आईएएनएस

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