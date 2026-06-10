पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के बीच कीमती धातुओं में गिरावट, सोना और चांदी 1.4 प्रतिशत फिसले

मुंबई, 10 जून (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के चलते बुधवार के सत्र में एक बार फिर कीमती धातुओं यानी सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर अगस्त वायदा सोना 1,49,926 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुलकर करीब 2 प्रतिशत गिरकर 1,49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 2,34,009 रुपए प्रति किलोग्राम खुलकर करीब 2 प्रतिशत तक फिसलकर 2,33,400 रुपए के दिन के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई।

वहीं, खबर लिखे जाने तक (सुबह 11.15 बजे के करीब) एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.41 प्रतिशत यानी 2,154 रुपए की गिरावट के साथ 1,50,289 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, तो वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 1.40 प्रतिशत यानी 3,328 रुपए की गिरावट के साथ 2,35,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आई।

वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, बीते मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाला सोना 1,52,519 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जबकि 999 प्यूरिटी वाली चांदी की कीमत 2,45,938 रुपए प्रति किलोग्राम थी।

ध्यान देने वाली बात है कि बीते कुछ दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर चांदी जहां अपने ऑल टाइम हाई 4,57,328 रुपए से 2.21 लाख रुपए नीचे आ चुकी है, वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई 2,04,375 रुपए से 53,700 रुपए से ज्यादा फिसल चुका है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, एमसीएक्स गोल्ड के लिए फिलहाल 1,52,000 रुपए का स्तर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यदि सोना इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो इसमें तेजी का रुख मजबूत हो सकता है, और कीमतें 1,54,000-1,55,000 रुपए के दायरे तक पहुंच सकती हैं।

वहीं दूसरी ओर, यदि कीमत 1,49,500-1,49,000 रुपए के स्तर से नीचे फिसलती है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और सोना 1,48,000 रुपए के आसपास के सपोर्ट जोन की ओर जा सकता है।

एमसीएक्स चांदी के लिए, ऊपरी स्तर पर 2,38,000-2,40,000 रुपए का दायरा इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यदि चांदी इस रेंज के ऊपर मजबूती से निकलती है, तो इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है और कीमतें 2,45,000 रुपए और उसके बाद 2,48,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती हैं।

हालांकि, यदि चांदी 2,32,000 रुपए के सपोर्ट स्तर से नीचे जाती है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और कीमतें 2,28,000 रुपए से 2,25,000 रुपए के स्तर तक गिर सकती हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी