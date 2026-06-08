पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू, देशभर में हुआ पीएम-जेएवाई का पूर्ण विस्तार

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल सोमवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना का देशव्यापी विस्तार पूरा हो गया है।

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इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने की। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए जे.पी. नड्डा ने इसे भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और योजना से जुड़ने पर पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सितंबर 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बन चुकी है।

नड्डा ने बताया कि योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बड़ी वित्तीय सुरक्षा मिली है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से पहले देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) का स्तर 64.6 प्रतिशत था, जो अब घटकर 43.4 प्रतिशत रह गया है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का परिणाम है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना की कैशलेस, पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था ने लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 90 प्रतिशत कैंसर मरीजों का उपचार 30 दिनों के भीतर शुरू हो गया, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

नड्डा ने 30 मई 2026 को शुरू किए गए पश्चिम बंगाल सरकार के एचपीवी टीकाकरण अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की किशोरियों के लिए शुरू की गई यह पहल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में मददगार होगी। उन्होंने बताया कि लक्षित 7.65 लाख लाभार्थियों में से अब तक 33 हजार से अधिक किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है।

वहीं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

--आईएएनएस

डीएससी