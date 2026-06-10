पीएम मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व में भारत ने की असाधारण प्रगति : इंडस्ट्री

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मजबूत तरक्की की है। साथ ही केंद्रीय सुधारों से देश का लचीलापन, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक स्तर पर कद बड़ा हुआ है। यह बयान इंडस्ट्री की ओर से बुधवार को दिया गया।

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भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को 12 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए कहा कि इस दौरान देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के साथ एक आत्मविश्वास से भरी वैश्विक आवाज के तौर पर उभरा है।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के 12 साल पूरे होने पर दिल से बधाई देता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दशक में भारत ने समावेशी आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, इनोवेशन, उद्यमिता और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में तेज प्रगति की है।

उनके अनुसार, सुधारों, कुशल शासन और समावेशी विकास पर सरकार के फोकस ने भारत की आर्थिक मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है, साथ ही व्यवसायों और नागरिकों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं।

बनर्जी ने कहा कि विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचा है, जिससे मजबूत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।

वहीं, फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में भारत की आर्थिक बुनियाद लगातार मजबूत हुई है। बड़े सुधारों, कारोबार करने में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश, बढ़ते व्यापारिक रिश्तों, मजबूत वित्तीय संस्थानों और ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी है।

उन्होंने आगे कहा कि उनके नेतृत्व में, भारत न सिर्फ एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा है, बल्कि ग्लोबल मंच पर एक प्रभावशाली आवाज भी बना है।

--आईएएनएस

एबीएस