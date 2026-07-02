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नेपाल: भारतीय पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद, जून में हवाई मार्ग से पहुंचे 41,809

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 12:58 PM
नेपाल: भारतीय पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद, जून में हवाई मार्ग से पहुंचे 41,809

काठमांडू, 2 जुलाई (आईएएनएस)। नेपाल में जून 2026 के दौरान हवाई मार्ग से पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अमेरिकी-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक यात्रा प्रभावित होने के बीच भारतीयों ने नेपाल के पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान की है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ने गुरुवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि जून 2026 में नेपाल में कुल 91,363 विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिनमें 41,809 भारतीय थे। यह कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग 46 प्रतिशत है और किसी एक महीने में नेपाल पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

इससे पहले मई 2026 में 40,782 भारतीय पर्यटक हवाई मार्ग से नेपाल पहुंचे थे, जो उस समय तक का रिकॉर्ड था। जून में यह आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया।

नेपाल लंबे समय से भारतीय पर्यटकों का प्रमुख गंतव्य रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में कुल विदेशी पर्यटकों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आउटबाउंड पर्यटन बाजारों में शामिल है। हर वर्ष तीन करोड़ से अधिक भारतीय विदेश यात्रा करते हैं और अगले दशक में इस बाजार का आकार लगभग तीन गुना होने का अनुमान है।

नेपाल के पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बढ़ते बाजार में नेपाल अपनी हिस्सेदारी थोड़ी भी बढ़ा लेता है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है।

भारतीय पर्यटकों के लिए सेवाएं देने वाली एक ट्रैवल एजेंसी के सेल्स एवं मार्केटिंग अधिकारी किरण नेउपाने ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद लंबी दूरी की उड़ानों का किराया ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण महंगा हो गया है। ऐसे में भारतीय पर्यटक अपेक्षाकृत कम खर्च वाले गंतव्य के रूप में नेपाल को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां तथा भीषण गर्मी भी बड़ी संख्या में भारतीयों के नेपाल आने का प्रमुख कारण रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, जून में नेपाल आने वाले 48,254 विदेशी पर्यटक दक्षिण एशियाई देशों से थे, जो कुल विदेशी आगंतुकों का 52.8 प्रतिशत है। इसके अलावा अन्य एशियाई देशों से 16,152 पर्यटक पहुंचे, जो कुल आगंतुकों का 17.68 प्रतिशत रहे।

मुख्यभूमि चीन से 9,995 पर्यटक नेपाल पहुंचे, जिससे वह भारत और अमेरिका के बाद नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा पर्यटन स्रोत बना। जून में अमेरिका से 11,836, बांग्लादेश से 4,322 और ऑस्ट्रेलिया से 2,896 पर्यटक नेपाल पहुंचे।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी संतोष विक्रम थापा ने कहा कि हाल के महीनों में पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि का श्रेय अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के विस्तार, पर्यटन प्रचार अभियानों, प्रमुख बाजारों में विपणन गतिविधियों और नेपाल की सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटन स्थल की छवि को जाता है।

उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजारों में प्रचार गतिविधियों को और तेज किया जाएगा।

--आईएएनएस

केआर/