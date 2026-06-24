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नोएल टाटा ने करीब 3 दशक के कार्यकाल के बाद ट्रेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफे का किया ऐलान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 24, 2026, 08:44 AM
नोएल टाटा ने करीब 3 दशक के कार्यकाल के बाद ट्रेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफे का किया ऐलान

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। नोएल टाटा ने टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। वर्तमान में टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख करीब इन तीन दशकों से इस पद पर थे।

टाटा ने यह ऐलान कंपनी की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान किया।

शेयरधारकों को संबोधित करते हुए टाटा ने कहा कि कंपनी के चेयरमैन के तौर पर यह उनकी आखिरी मीटिंग होगी। नवंबर में 70 साल के होने जा रहे नोएल टाटा का रिटायरमेंट टाटा ग्रुप के गवर्नेंस नियमों के तहत होगा, जिनके अनुसार नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल तय है।

टाटा ग्रुप की ओर से लक्मे में हिस्सेदारी बेचने के बाद, नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा ने ट्रेंट कंपनी शुरू की, तो वे 1998 में कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए थे। बाद में, जून 1999 में वे ट्रेंट के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने और कंपनी की रिटेल स्ट्रैटेजी को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।

उनकी लीडरशिप में ट्रेंट में जबरदस्त बदलाव आया। यह एक अकेले वेस्टसाइड स्टोर से बढ़कर देश भर में 1,200 से अधिक स्टोर वाले भारत के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क में से एक बन गया। कंपनी ने फैशन चेन जूडियो और सुपरमार्केट बिजनेसचेन स्टार के विस्तार के साथ अपने पोर्टफोलियो को भी काफी बढ़ाया। ये दोनों ही कंपनी की ग्रोथ के मुख्य कारण बनकर उभरे हैं।

कंपनी की वित्त वर्ष 26 की सालाना रिपोर्ट में, टाटा ने कंपनी के सफर पर बात करते हुए इसे लगातार विकास की प्रक्रिया बताया। उन्होंने रिटेल सेक्टर में ट्रेंट की स्थिति को मजबूत करने में जूडियो और स्टार जैसे ब्रांड्स के योगदान पर जोर दिया।

उनके कार्यकाल में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 26 में ट्रेंट की आय बढ़कर 19,701 करोड़ रुपए हो गई, जो टाटा की लीडरशिप में हुए विस्तार के बड़े पैमाने को दिखाता है।

नोएल टाटा दिवंगत बिजनेस आइकन रतन टाटा के सौतेले भाई हैं।

--आईएएनएस

एबीएस