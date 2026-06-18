नए चेयरमैन केविन वॉर्श के नेतृत्व में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, लगातार चौथी बार दरें स्थिर

वॉशिंगटन, 18 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नए चेयरमैन केविन वॉर्श के पद संभालने के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है। हालांकि, फेड के कम से कम आधे नीति निर्माताओं का मानना है कि इस साल के अंत तक ब्याज दरें पहले के अनुमान से अधिक रह सकती हैं।
दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक में केंद्रीय बैंक ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने का निर्णय लिया। यह लगातार चौथी बार है जब फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के आर्थिक प्रभावों को लेकर बनी चिंताओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
एफओएमसी सदस्यों के नए आर्थिक अनुमान के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक फेडरल फंड्स रेट 3.8 प्रतिशत तक आ सकती है। मार्च में यह अनुमान 3.4 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि अब फेड को साल के अंत तक ब्याज दरें पहले की तुलना में अधिक स्तर पर रहने की उम्मीद है।
फेड के "डॉट प्लॉट" चार्ट के अनुसार, 19 में से 9 नीति निर्माताओं का मानना है कि वर्ष के अंत तक उधारी की लागत मौजूदा अनुमानों से अधिक रह सकती है। हालांकि, नए चेयरमैन केविन वॉर्श ने अपना डॉट प्लॉट अनुमान प्रस्तुत नहीं किया।
यह बैठक ऐसे समय हुई जब एक सप्ताह पहले अमेरिकी श्रम विभाग ने बताया था कि मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक साल पहले की तुलना में 4.2 प्रतिशत बढ़ा है। यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका-इजरायल और ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतों में आई तेजी की वजह से हुई। यह 2023 के बाद महंगाई में सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है।
महंगाई पर टिप्पणी करते हुए केविन वॉर्श ने कहा कि उनके नेतृत्व में एफओएमसी मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर सभी सदस्य पूरी तरह एकमत हैं।
उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि महंगाई लंबे समय से फेड के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। यह स्थिति पिछले पांच वर्षों से जारी है। लगातार ऊंची कीमतें अमेरिकी लोगों पर बोझ डाल रही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा।"
फेड के ताजा अनुमान के अनुसार, अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर इस वर्ष 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मार्च के 2.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। वहीं अगले वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान 2.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
फेड ने व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) महंगाई दर का अनुमान भी बढ़ा दिया है। अब वर्ष के अंत तक इसके 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि मार्च में यह अनुमान 2.7 प्रतिशत था। अगले वर्ष के अंत तक यह 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मार्च के 2.2 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा अधिक है।
पीसीई अमेरिकी परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का प्रमुख पैमाना माना जाता है।
फेड के इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की प्रमुख ब्याज दरों के बीच अधिकतम 1.25 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।
केविन वॉर्श ने 22 मई को फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने जेरोम पॉवेल का स्थान लिया, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई बार ब्याज दरें कम नहीं करने को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा था।
--आईएएनएस
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