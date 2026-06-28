मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बाद एयर इंडिया फिर से बढ़ा सकता है विदेशी उड़ानों की संख्या

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बाद एयर इंडिया फिर से कुछ मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर सकता है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में कई एयरस्पेस का फिर से खुलना और विमान ईंधन के दाम में कमी आना है। यह जानकारी एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन के एक इंटरनल मेमो के हवाले से एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में दी गई।

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रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य पूर्व में एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों और अंतरराष्ट्रीय विमान ईंधनों की ऊंची कीमतों की वजह से जून और अगस्त के बीच कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ऑपरेशन कम करने के बाद, एयरलाइन अब विदेशों के लिए अपनी उड़ानों के शेड्यूल पर फिर से विचार कर रही है। युद्ध के चलते ईंधन ऊंची कीमतों और पाबंदियों के कारण विमानों को यूरोप और अमेरिका के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, जिससे एयर इंडिया के लिए कई मार्गों पर उड़ान भरना चुनौतीपूर्ण हो गया था।

एनडीटीवी ने विल्सन के मेमो का हवाला देते हुए कहा, "मध्य पूर्व में युद्ध कम हो गया है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हालात फिर से खराब नहीं होंगे, लेकिन माहौल शांत होने से ज्यादा एयरस्पेस उपलब्ध हुआ है और ईंधन की कीमतें भी काफी कम हुई हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो हम हाल के महीनों में टाइमटेबल में की गई कुछ कटौतियों को वापस लिया जा सकता है।"

एयर इंडिया ने कहा कि शेड्यूल में पहले किए गए बदलावों का मकसद यात्रियों को आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों को कम करना और नेटवर्क की स्थिरता बनाए रखना था, साथ ही पांच महाद्वीपों में हर महीने 1,200 से अधिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जारी रखना था।

विल्सन ने आगे कहा कि एयर इंडिया को उम्मीद है कि इस साल उसके बेड़े में आठ और नए या रिफर्बिश्ड वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एक और बोइंग 787-8 को रेट्रोफिटिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि एक नया बोइंग 787-9 इस सप्ताहांत भारत आने वाला है।

इसके अलावा, एयरलाइन ने दिल्ली-हनेडा के बीच अपनी डेली सर्विस के साथ-साथ मुंबई और टोक्यो हनेडा के बीच हफ्ते में चार नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स शुरू करके अपना नेटवर्क बढ़ाया है।

विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस अगले महीने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए सीधी इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। एयरलाइन अगस्त में अपने घरेलू नेटवर्क में पुणे-अमृतसर सर्विस भी जोड़ेगी, साथ ही गुवाहाटी से दुबई और अबू धाबी के लिए अपनी पहली सीधी फ्लाइट्स भी शुरू करेगी।

विल्सन ने कहा कि जून का महीना एयर इंडिया के लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे अच्छा रहा। इसमें कुल मिलाकर 86 प्रतिशत फ्लाइट्स समय पर चलीं और घरेलू स्तर पर समय पर चलने वाली फ्लाइट्स का आंकड़ा रिकॉर्ड 90 प्रतिशत तक पहुंच गया।

--आईएएनएस

एबीएस