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मेक्सिको ने अमेरिका को एवोकाडो निर्यात फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षा योजना का किया ऐलान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 07, 2026, 04:54 AM
मेक्सिको ने अमेरिका को एवोकाडो निर्यात फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षा योजना का किया ऐलान

मेक्सिको सिटी, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि उनकी सरकार अपराध से प्रभावित मिचोआकन राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद अमेरिका को एवोकाडो का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करना है, जिसे सेफ्टी की वजह से फिर से रोक दिया गया था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को नेशनल पैलेस में अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीनबाम ने कहा कि इस रणनीति का मकसद मिचोआकन के कुछ इलाकों में सुरक्षा को और सुनिश्चित करना है, जहां नेशनल गार्ड की मौजूदगी कम थी। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत भी जारी रखी जाएगी।

एक्सपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द फिर से शुरू हो जाएगा और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कुछ इलाकों में सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं जहां गार्ड की उतनी मौजूदगी नहीं थी।"

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि अमेरिका द्वारा इस इलाके के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी करने के बाद उन्होंने मिचोआकन में एवोकाडो उगाने वालों और एक्सपोर्टर्स से मुलाकात की, जो अमेरिकी मार्केट में एवोकाडो का लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है।

उसी समय, मेक्सिको के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के साथ जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने की मांग की है। मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि निरीक्षण कार्य फिर से शुरू किया जाए, जिसमें मेक्सिको की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सेवा के पर्यवेक्षक उपस्थित रहें।

शीनबाम ने कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रही हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट को वापस पटरी पर ला सकें। अमेरिका ने बुधवार को सुरक्षा अलर्ट को लेकर की गई घोषणा में कहा कि उसने अमेरिकी हितों के खिलाफ खतरे के कारण मिचोआकन में अपनी सरकारी गतिविधियों के साथ-साथ एवोकाडो के निरीक्षण और आयात को रोक दिया है।

जून की शुरुआत में मैक्सिकन आर्थिक सचिव मार्सेलो एबरार्ड ने कहा था कि मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका के त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मौजूदा टैरिफ को खत्म करने के लिए अमेरिका को मनाने पर फोकस करेगा।

आर्थिक सचिव ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट (यूएसएमसीए) की समीक्षा को लेकर पहले राउंड की औपचारिक बातचीत के बाद कई प्रस्ताव रखे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका आयात पर अलग-अलग टैरिफ लगा रहा है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सामान कहां बनता है। मैक्सिकन अधिकारियों का कहना है कि यह पॉलिसी हाल के दशकों में चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग सिस्टम से बहुत अलग है, खासकर क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों मेक्सिको और कनाडा के साथ।

--आईएएनएस

केके/वीसी