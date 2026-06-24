मुंबई में अमेजन सीईओ एंडी जस्सी से मिले सीएम फडणवीस, निवेश और रोजगार पर हुई अहम बातचीत

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अमेजन के सीईओ एंडी जस्सी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बातचीत में इस बात पर चर्चा हुई कि महाराष्ट्र भारत की टेक्नोलॉजी राजधानी है और अमेजन राज्य के डिजिटल बदलाव की यात्रा में एक अहम भागीदार है।

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मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "आज मुंबई में अमेजन के सीईओ का स्वागत और उनसे मुलाकात करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने फिर से इस बात को याद किया कि अमेजन ने जून 2016 में भारत का अपना पहला क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र शुरू करने के लिए मुंबई को चुना था। तब से महाराष्ट्र और अमेजन की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है।"

उन्होंने बताया कि 2025 में दावोस में अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्‍ल्‍यूएस) के साथ हुए समझौते (एमओयू) के तहत महाराष्ट्र में 8.3 अरब डॉलर के विस्तार प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ रहा है। यह अमेजन की किसी एक राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है, जिससे भारत में करीब 83,100 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अमेजन का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। राज्य में कंपनी के छह फुलफिलमेंट सेंटर और 200 से ज्यादा डिलीवरी स्टेशन हैं, जिनसे भारत और दुनिया भर के ग्राहकों तक सामान पहुंचाया जाता है। अमेजन के जरिए 22,000 से ज्यादा कारोबारी और छोटे व्यवसाय दुनिया भर के ग्राहकों को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। थाणे, मुंबई, पुणे और कोल्हापुर अमेजन पर निर्यात करने वाले भारत के टॉप 50 शहरों में शामिल हैं।

फडणवीस ने अमेजन के सामाजिक कामों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पर्यावरण के लिए कंपनी ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें वैतरणा हाइड्रोबेसिन में 10 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इससे हर साल करीब 1.3 अरब लीटर पानी बचाने में मदद मिलेगी और 700 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा पश्चिमी घाटों में तीन लाख पेड़ लगाने और ठाणे क्रीक के आसपास फ्लेमिंगो (राजहंस) के रहने वाले इलाकों को बचाने के लिए 12 लाख डॉलर का निवेश किया जा रहा है। कंपनी लाखों युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है।

उन्होंने कहा, "हम आगे भी मिलकर काम करने और इससे भी बड़े काम करने की उम्मीद रखते हैं।"

अमेजन सीईओ की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब ई-कॉमर्स कंपनी भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन किराना बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। देश की घरेलू क्विक-कॉमर्स कंपनियां जैसे ब्लिंकइट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट तेजी से अपने डार्क स्टोर नेटवर्क बढ़ा रही हैं।

बुधवार को कंपनी ने बताया कि वह अपनी बेहद तेज डिलीवरी सर्विस 'अमेजन नाउ' को भारत के 300 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। कंपनी का कहना है कि वह देश का सबसे बड़ा 'कुछ ही मिनटों में डिलीवरी' नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी