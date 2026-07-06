लगातार चौथे सत्र में बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर बंद

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते हफ्ते पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 0.60 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।

Read More

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 521.16 अंक यानी 0.67 प्रतिशत बढ़कर 78,285.07 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 159.50 अंकों यानी 0.66 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,430.35 पर बंद हुआ।

दिन के सत्र में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,763.91 से 0.22 प्रतिशत यानी 176.98 अंकों की बढ़त के साथ 77,940.90 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 634.14 अंकों यानी 0.81 प्रतिशत की उछाल के साथ 78,398.06 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 24,270.85 से 0.14 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,306.85 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 0.77 प्रतिशत की उछाल के साथ 24,458.65 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.45 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं, सेक्टरवार देखें तो, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन कुल मिलाकर सकारात्मक रहा, जिसमें निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा 1.81 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.48 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 1.36 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.12 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। जबकि इसके विपरीत, निफ्टी मीडिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 0.95 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बाद पीएसयू बैंक में 0.88 प्रतिशत और निफ्टी आईटी में 0.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, बजाज ऑटो और एमएंडएम शामिल रहे, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, टीसीएस, कोल इंडिया और बजाज फिनसर्व शामिल रहे।

इस दौरान, बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) पिछले सत्र के 480.24 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 482.33 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे एक ही सत्र में निवेशकों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।

पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक संघर्षों में नरमी, कच्चे तेल की स्थिर कीमतों, पहली तिमाही के नतीजों से पहले मजबूत भावना और ऑटो, रियल्टी और तेल एवं गैस शेयरों में खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में लगातार चौथे सत्र में तेजी बरकरार रही।

एक बाजार विशेषज्ञ के अनुसार, फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह के बाद पहली बार निफ्टी 200-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर बंद हुआ, जिसे बाजार के मध्यम अवधि के ट्रेंड में सुधार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

तकनीकी संकेतक भी तेजी के पक्ष में बने हुए हैं। डेली आरएसआई 60 के स्तर के ऊपर पहुंच गया है और लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो बाजार में मजबूत होती गति का संकेत देता है। वहीं, डेली एमएसीडी भी सकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है और इसका बढ़ता हुआ हिस्टोग्राम तेजी की रफ्तार में इजाफा होने का संकेत दे रहा है।

विशेषज्ञ ने बताया कि आने वाले कारोबारी सत्रों में 24,570 से 24,600 का दायरा निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन रहेगा, क्योंकि इसी स्तर के आसपास पिछला स्विंग हाई मौजूद है। यदि निफ्टी मजबूती के साथ 24,600 के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो बाजार में तेजी और मजबूत हो सकती है। ऐसे में इंडेक्स पहले 24,750 और उसके बाद 24,900 के स्तर की ओर बढ़ सकता है।

वहीं, नीचे की ओर अब सपोर्ट का स्तर ऊपर खिसककर 24,300 से 24,280 के दायरे में आ गया है। जब तक निफ्टी इस सपोर्ट जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार में सकारात्मक रुख कायम रहने की संभावना है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि इंडेक्स इन स्तरों तक फिसलता भी है, तो वहां खरीदारी देखने को मिल सकती है, जो बाजार को दोबारा मजबूती प्रदान करेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी