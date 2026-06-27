कोटक महिंद्रा बैंक: सीईओ वासवानी ने दूसरे कार्यकाल से किया इनकार

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को कहा कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) अशोक वासवानी ने 31 दिसंबर को अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा नियुक्ति न लेने का फैसला किया है। इसके बाद बोर्ड ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने बताया कि वासवानी ने बोर्ड को सूचित किया है कि निजी कारणों से वे अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते हैं। बैंक ने कहा, "बोर्ड ने उनके फैसले का सम्मान किया है और नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"

बैंक ने आगे कहा कि उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तय रेगुलेटरी समय-सीमा और नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

वासवानी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पद संभाला था। हालांकि बैंक ने उनके इस फैसले के कारणों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी और न ही इस बड़े पद के लिए किसी संभावित उम्मीदवार का नाम बताया।

यह घोषणा वासवानी का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने से भी ज्यादा समय पहले की गई है, जिससे बैंक को नया उत्तराधिकारी खोजने और नई नियुक्ति प्रभावी होने से पहले जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

फाइनेंशियल मोर्चे पर कोटक महिंद्रा बैंक ने 2026 की चौथी तिमाही में 5,423 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) 7,876 करोड़ रुपए रही। वहीं, गुरुवार को सीएसई पर बैंक के शेयर 409 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए।

वासवानी ने 452.98 रुपए का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर और 345.40 रुपए का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है। पिछले एक वर्ष में स्टॉक में 7 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि पिछले छह महीनों में इसमें लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी