कर्नाटक ने अतिरिक्त बिजली की बिक्री से 423 करोड़ रुपए कमाए: मंत्री केजे जॉर्ज

बेंगलुरु, 10 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के ऊर्जा और पर्यटन मंत्री केजे जॉर्ज ने बुधवार को घोषणा की कि पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड (पीसीकेएल) ने राष्ट्रीय ग्रिड को 423 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली बेची है। उन्होंने इसे बिजली उत्पादन और प्रबंधन को अनुकूलित करने के राज्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बेंगलुरु के बेलकु भवन में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बोलते हुए जॉर्ज ने कहा कि कर्नाटक ने रणनीतिक ऊर्जा व्यापार के माध्यम से राजस्व अर्जित करते हुए गर्मियों के महीनों के दौरान बिजली की मांग को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।

उन्होंने कहा कि हमने अप्रैल से 8 जून की अवधि के दौरान बिजली बेची और ऊर्जा अनुकूलन के माध्यम से गर्मी के मौसम को बहुत सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। हमने दिन के समय कम लागत वाली बिजली खरीदी और व्यस्त समय के दौरान जलविद्युत, तापीय और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की, जिसे बाद में राष्ट्रीय ग्रिड को बेच दिया गया।

मंत्री के अनुसार, पीसीकेएल ने औसतन 9.08 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची, जिससे 423 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कुशल बिजली उत्पादन, ग्रिड प्रबंधन और ऊर्जा बाजार में भागीदारी के मामले में कर्नाटक की बढ़ती ताकत को दर्शाती है।

जॉर्ज ने मानसून के मौसम के लिए विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश या हवा से संबंधित व्यवधानों की स्थिति में बिजली आपूर्ति को शीघ्रता से बहाल किया जाए।

ऊर्जा विभाग ने व्यापक निवारक उपाय किए हैं, जिसके तहत बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएसकॉम) ने राज्य भर में 33,400 बिजली के खंभे, 1,441 ट्रांसफार्मर और 343.56 किलोमीटर बिजली लाइनें बदली हैं।

आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभाग ने 20,012 नियमित लाइनमैन और 4,883 विशेष रूप से नियुक्त मानसून गैंगमैन तैनात किए हैं। त्वरित बहाली कार्य को सुगम बनाने और बिजली कटौती को कम करने के लिए विभाग ने 99,530 खंभे और 12,733 ट्रांसफार्मर का भंडार भी बनाए रखा है।

मंत्री ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कर्नाटक की बिजली की मांग और खपत के रुझानों पर प्रकाश डाला।

--आईएएनएस

एमएस/