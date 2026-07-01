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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए की कटौती, कारोबारियों को मिली राहत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 01, 2026, 06:38 AM
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए की कटौती, कारोबारियों को मिली राहत

 

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। देशभर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई 183.50 रुपए की कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों को राहत मिली है। कीमतों में इस कमी के बाद कारोबारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि बाजार में दामों का उतार-चढ़ाव लगातार चिंता का कारण बना हुआ है।

दिल्ली के कई दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि पहले बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और इसका सीधा असर उनके कारोबार और ग्राहकों पर पड़ रहा था।

एक दुकानदार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो उन्हें मजबूरी में खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे ग्राहक कम हो जाते हैं। अब कीमतों में कमी आने से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है और वे अपने उत्पादों को अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर बेच पाएंगे।

चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी राजू ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में उतार-चढ़ाव आम बात हो गई है। कभी एक महीने में कीमतें बढ़ जाती हैं तो अगले महीने घट जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह अस्थिरता छोटे कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें हर महीने अपनी लागत के हिसाब से दाम बदलने पड़ते हैं।

वहीं, एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि प्रति सिलेंडर 183 रुपये से अधिक की कटौती से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बढ़ती लागत और अन्य खर्चों को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को कीमतों में स्थिरता लाने की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए ताकि व्यवसाय बेहतर तरीके से चल सके।

दुकानदार संजय कुमार ने कहा कि कीमतों में कमी से बाजार में चल रही कालाबाजारी पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी और सिलेंडर आसानी से उपलब्ध होंगे। वहीं, दुकानदार आनंद ने सुझाव दिया कि सिर्फ सिलेंडर ही नहीं बल्कि अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि महंगाई का असर पूरे कारोबार पर पड़ता है।

कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार एलपीजी की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक नीति पर काम करे, ताकि व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों को बेहतर फायदा मिल सके।

दुकानदार मुकेश गुप्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि तेल कंपनियों द्वारा दी गई इस राहत से महंगाई कम होगी, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। अगर सरकार और कम कर देती है तो अच्छा रहेगा।"

दुकानदार उमेश ने कहा कि सरकार की यह अच्छी पहल है, हम उसका स्वागत करते है। अब कारोबारियों को फायदा होगा, हमें आशा है कि सरकार आगे भी दामों में कटौती करने वाली है, जिससे जनता को लाभ मिल सके।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम

 