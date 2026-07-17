कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में करीब प्रतिशत की तेजी, इन कारकों से खरीदारी को मिल रहा बढ़ावा

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के सत्र में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 801 अंक या 1.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,999 और निफ्टी 205 अंक या 0.85 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,277 पर था।
बाजार में तेजी ऐसे समय पर देखने को मिल रही है, जब अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं और टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के शेयर बाजार लाल निशान में हैं।
बाजार में खरीदारों को सपोर्ट आईटी शेयरों से मिल रहा है। टेक महिंद्रा की ओर से उम्मीद से अच्छे नतीजे पेश किए जाने के कारण निफ्टी आईटी एक प्रतिशत की तेजी के साथ सूचकांकों में टॉप गेनर है।
इसके अलावा, बड़े निजी बैंक जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है।
हालांकि, व्यापक बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 452 अंक या 0.72 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 62,236 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 178 अंक या 0.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,156 पर था।
जानकारों ने कहा कि बाजार के एक सीमित दायरे में रहने का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। इस हफ्ते गिरते रुपए का असर बाजार पर पड़ा है। यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर के चलते कमर्शियल बैंकों की ओर से एफसीएनआर बी डिपॉजिट जुटाने का काम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। उम्मीद के उलट इस ट्रेंड ने रुपए पर असर डाला है, जिससे यह इस हफ्ते एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है और इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली का सिलसिला जारी है और उन्होंने गुरुवार को इक्विटी मार्केट में 4,205.56 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं, दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,986.41 करोड़ रुपए की खरीदारी की।