कमजोर तिमाही अपडेट के चलते ट्रेंट का शेयर 11 प्रतिशत से अधिक फिसला

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयरों में मंगलवार को 11 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट देखी गई है। इसकी वजह, कंपनी की ओर से जून तिमाही का उम्मीद से कमजोर बिजनेस अपडेट देना है।

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सुबह के कारोबार में ट्रेंट का शेयर 11.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,962 रुपए पर था।

ट्रेंट ने जून तिमाही के लिए 5,666 करोड़ रुपए की स्टैंडअलोन आय दर्ज की है, जो एक साल पहले 4,781 करोड़ रुपए थी। तिमाही के आखिर में कंपनी के पास कुल 1,312 स्टोर थे, जिनमें 301 वेस्टसाइड आउटलेट, 982 जूडियो स्टोर और लाइफस्टाइल फॉर्मेट के 29 स्टोर शामिल थे।

जानकारों ने ट्रेंट के जून तिमाही के अपडेट को उम्मीद से कमजोर माना है। आय वृद्धि जून तिमाही में सालाना आधार पर करीब 19 प्रतिशत रही है, जिसके 22-23 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी।

कई ब्रोकरेज का कहना है कि तिमाही में कंपनी की आय वृद्धि उम्मीद से कम रही है। इसके साथ ही, स्टोर की संख्या बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि, कई जानकारों का कहना है कि यह एक संरचनात्मक समस्या नहीं है।

ट्रेंट के शेयर में हाल के समय में तेजी देखने को मिली थी। सत्र में 11 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट के बाद भी शेयर ने बीते एक महीने में करीब 9 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, बीते एक साल की अवधि में शेयर में 19 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीते 5 वर्षों में शेयर 390 प्रतिशत का मजबूत रिटर्न दिया है।

वित्त वर्ष 26 की मार्च तिमाही में कंपनी की आय 5,028 करोड़ रुपए रही थी। इस दौरान कंपनी का खर्च 4,117 करोड़ रुपए रहा था।

जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा 911 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा (टैक्स के बाद) 413 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 18 प्रतिशत था, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मार्जिन 15 से ज्यादा था।

--आईएएनएस

एबीएस