जयपुर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे कई बड़ी घोषणाएं

जयपुर, 26 जून (आईएएनएस)। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को राज्यस्तरीय कार्यक्रम के साथ पहली बार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाएगा। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा एक औद्योगिक विकास नीति भी लॉन्च करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्योग और वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में 13 करोड़ रुपए से अधिक के डमी चेक वितरित करेंगे। वह पात्र उद्यमियों को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (आरआईआईसीओ) के भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौंपेंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति लॉन्च करेंगे। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) कॉफी टेबल बुक का अनावरण करेंगे और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और एमएसएमई सहायता सेवाओं को मजबूत करने के लिए आरएएमपी (एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना) पोर्टल को समर्पित करेंगे।

कई प्रमुख योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें ओडीओपी नीति, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, आरएएमपी और राजस्थान निर्यात संवर्धन योजना शामिल हैं।

कार्यक्रम में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री केके बिश्नोई, राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग और वाणिज्य) शिखर अग्रवाल, राज्य के उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और उद्यमी शामिल होंगे।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है, जो वैश्विक आर्थिक विकास, रोजगार और सतत विकास को आगे बढ़ाने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जबरदस्त योगदान को उजागर करने के लिए स दिन को निर्धारित किया है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी