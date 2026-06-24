'जिला और राज्य स्तर की टेक्सटाइल योजनाओं को लागू करने का समय आ गया है': गिरिराज सिंह

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को कहा कि अब जिला और राज्य स्तर की टेक्सटाइल योजनाओं को सक्रिय सोच के साथ लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने भारत के टेक्सटाइल निर्यात के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैल्यू एडिशन, सस्टेनेबिलिटी, खास तरह के उत्पादों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के असरदार इस्तेमाल पर जोर दिया।

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दो दिन तक चले 'टेक्सटाइल समिट 2026' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि इस सेक्टर को सही प्रोडक्ट-मार्केट मिक्स पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण से जुड़े मानकों का पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा उठाने और खास तरह के उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया।

टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा 23 और 24 जून को आयोजित इस समिट में राज्य सरकारों, इंडस्ट्री बॉडीज और एकेडेमिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के भविष्य के विकास के रोडमैप और 2030 तक 100 अरब डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

टेक्सटाइल सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने कहा कि समिट में हुई बातचीत से अब काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों, जिलों, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिली सलाहों को एक व्यापक 'नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रोडमैप' में शामिल किया जाएगा।

राव के अनुसार, यह सेक्टर ज़्यादा कीमत वाले सेगमेंट, इनोवेशन, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देगा। साथ ही, एक्सपोर्ट बढ़ाने और ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में भारत की मौजूदगी मजबूत करने के लिए संस्थागत तालमेल को भी बेहतर बनाया जाएगा।

एक खास सेशन में, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कहा कि वे हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से मिलने वाले फायदों का जल्द से जल्द इस्तेमाल करें ताकि एक्सपोर्ट से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने जिला स्तर पर जानकारी की कमी को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एक्सपोर्टर्स एफटीए का सही तरीके से फायदा उठा सकें।

--आईएएनएस

एमएस/