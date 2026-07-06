एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन ने पेट्राको के साथ रणनीतिक साझेदारी को रिन्यू किया

स्टैनलो (यूके), 6 जुलाई (आईएएनएस) एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन ने कहा कि उसने एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स और पेट्राको ऑयल कंपनी एसए के बीच 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रूड सुविधा को सफलतापूर्वक रिन्यू कर लिया है। यह कंपनी के प्रदर्शन, बाजार में उसकी स्थिति और रणनीतिक महत्व पर बाजार के भरोसे को दर्शाता है।

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यूके की स्टैनलो रिफाइनरी की मालिक और ऑपरेटर, एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स, निवेश के लिहाज से एक अहम साल के बाद शानदार कमर्शियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। साथ ही, एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स ने अधिग्रहण के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री और प्रोडक्शन का आंकड़ा भी हासिल किया है।

कंपनी कम-कार्बन वाले एनर्जी सॉल्यूशन और अपनी इंडस्ट्रियल संपत्तियों को डीकार्बोनाइज करने में निवेश कर रही है। कंपनी ने 300 मिलियन डॉलर की तीन साल की स्ट्रैटेजिक क्रूड और प्रोडक्ट सुविधा को रिन्यू किया है।

यह डील एक अहम कदम है क्योंकि एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स, पेट्राको ऑयल कंपनी एसए जैसी इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है।

पेट्राको कई सालों से एस्सार का एक अहम बिजनेस पार्टनर रहा है। यह सुविधा एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए कच्चे तेल की सोर्सिंग और मार्केटिंग के विकल्पों में विविधता लाने में मदद करती है।

यह तेजी से बदलते ग्लोबल एनर्जी मार्केट में फीडस्टॉक की सुरक्षा को और मजबूत करता है, जिससे एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स की बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार काम करने और अपनी रिफाइनिंग और ट्रेडिंग गतिविधियों से फायदा उठाने की क्षमता बढ़ती है।

यह सुविधा कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को स्थिरता और मजबूती भी देती है।

एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सतीश वासूजा ने कहा, "हमें पेट्राको के साथ अपनी पार्टनरशिप को रिन्यू करने में खुशी हो रही है। यह अहम डील इस रणनीतिक रिश्ते की मजबूती को दिखाती है और यह पक्का करेगी कि हम अपने मजबूत कमर्शियल परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ा सकें।"

पेट्राको ऑयल कंपनी एसए के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अल्बर्टो साल्सिसिया ने कहा, "हमें खुशी है कि हमने यूके की नेशनल एनर्जी कंपनी, एस्सार के साथ अगले 3 सालों के लिए यह ट्रेडिंग सुविधा पूरी कर ली है। यह बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने और आपसी फायदे हासिल करने की पेट्राको की विविध क्षमता को दिखाता है।"

--आईएएनएस

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