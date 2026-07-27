एआई की बढ़ती मांग से इंटेल की दूसरी तिमाही की आय 25 प्रतिशत बढ़ी, अनुमान से बेहतर रहे नतीजे: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। चिप निर्माता इंटेल ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (क्यू2) में बाजार के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर प्रोसेसर और फाउंड्री सर्विसेज की मजबूत मांग के चलते कंपनी की आय (रेवेन्यू) में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।

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वियतनाम टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार, जून में समाप्त तिमाही के दौरान इंटेल का रेवेन्यू 16.1 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 12.9 अरब डॉलर था। यह कंपनी के अपने अनुमान और विश्लेषकों के करीब 15.1 अरब डॉलर के अनुमान से भी अधिक रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, नॉन-जीएएपी आधार पर इंटेल ने 2.2 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) या प्रति शेयर 42 सेंट की कमाई दर्ज की। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 40 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ था।

हालांकि, जीएएपी आधार पर कंपनी को 11 अरब डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ, जो एक साल पहले दर्ज 2.9 अरब डॉलर के घाटे से काफी अधिक है।

इंटेल के अनुसार, कंपनी के सर्वर बिजनेस ने अब तक की सबसे तेज सालाना वृद्धि दर्ज की। वहीं, जेनॉन 6 प्रोसेसर एंटरप्राइज ग्राहकों के बीच बढ़ती एआई वर्कलोड की मांग के कारण कंपनी के इतिहास के सबसे तेजी से अपनाए जाने वाले उत्पादों में शामिल हो गया है।

इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने कहा, "एआई के कारण कंप्यूटिंग क्षमता की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। हम अपने सीपीयू कारोबार, एएसआईसी, एडवांस्ड पैकेजिंग और वेफर फाउंड्री नेटवर्क के जरिए दीर्घकालिक विकास हासिल करने की मजबूत स्थिति में हैं।"

कंपनी ने बताया कि उसकी इंटेल फाउंड्री इकाई ने भी तिमाही के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी की इंटेल 18ए-पी प्रोसेस तकनीक अब रिस्क प्रोडक्शन चरण में पहुंच गई है, जिससे बाहरी चिप ग्राहकों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता और मजबूत होगी।

भविष्य में एआई से जुड़ी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इंटेल मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों, क्लीन-रूम क्षमता और सेमीकंडक्टर सब्सट्रेट्स में निवेश बढ़ा रही है।

कंपनी ने जेनॉन प्रोसेसर और अगली पीढ़ी की चिप्स के उत्पादन का विस्तार करने के लिए 5 अरब यूरो के निवेश की भी घोषणा की है।

तिमाही के अंत तक इंटेल के पास करीब 30 अरब डॉलर की नकदी और लगभग 40 अरब डॉलर की कुल तरलता उपलब्ध थी।

--आईएएनएस

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