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डिजीहाट ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 'सहकार से समृद्धि' स्टोर किया लॉन्च

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 29, 2026, 08:56 AM
डिजीहाट ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 'सहकार से समृद्धि' स्टोर किया लॉन्च

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स'(ओएनडीसी) पर मौजूद सरकारी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस 'डिजीहाट' ने सोमवार को देश भर में 'सहकार से समृद्धि' अभियान शुरू किया। इसका मकसद डिजिटल कॉमर्स के जरिए सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देना और ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।

29 जून से 6 जुलाई तक चलने वाला यह हफ्ते भर लंबा अभियान सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद देश भर की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगर समूहों और उत्पादकों के नेतृत्व वाले उद्यमों के उत्पादों को प्रदर्शित करना है।

इस पहल के तहत, 'डिजीहाट' ने एक खास 'सहकार से समृद्धि स्टोर' शुरू किया है। यह स्टोर सहकारी समितियों, किसान समूहों और सामुदायिक उद्यमों के उत्पादों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है, जहां से देश भर के ग्राहक इन्हें खरीद सकते हैं।

इस अभियान का मकसद भारत के कोऑपरेटिव इकोसिस्टम के लिए डिजिटल मार्केट तक पहुंच को बेहतर बनाना है। इस इकोसिस्टम में 8.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसायटियां शामिल हैं, जिनके लगभग 29 करोड़ सदस्य खेती, डेयरी, मछली पालन, हथकरघा, ग्रामीण उद्योगों और फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर में काम करते हैं।

डिजीहाट के अनुसार, हालांकि हाल के सालों में कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी बढ़ा है, फिर भी कई प्रोड्यूसर्स को मुख्यधारा के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देश भर के बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने कहा कि ओएनडीसी-पावर्ड प्लेटफॉर्म के जरिए, कोऑपरेटिव, एफपीओ और एसएचजी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे और साथ ही डिजिटल इकॉनमी में उनकी मौजूदगी और भागीदारी भी बढ़ेगी।

डिजीहाट के मार्केटिंग हेड शुभो सेनगुप्ता ने कहा, "भारत का कोऑपरेटिव मूवमेंट दुनिया के सबसे बड़े लोगों के नेतृत्व वाले आर्थिक इकोसिस्टम में से एक है। जब हम सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो हमारा मानना ​​है कि विकास के अगले चरण में कोऑपरेटिव, किसान समूहों और कम्युनिटी एंटरप्राइज़ के लिए डिजिटल बाजार तक बेहतर पहुंच शामिल होनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "'सहकार से समृद्धि' अभियान के जरिए, डिजीहाट उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है।"

इस अभियान के तहत, भारत ऑर्गेनिक्स एक प्रमुख ब्रांड पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ है और प्रमोशनल ऑफर, खास तौर पर चुने गए प्रोडक्ट कलेक्शन और ग्राहकों से जुड़ने के कार्यक्रमों के साथ एक डेडिकेटेड स्टोरफ्रंट को संभालेगा। इस अभियान में कहानी सुनाने और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम भी शामिल होंगे, जो भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर के योगदान को उजागर करेंगे।

इसके अलावा, अभियान के दौरान दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में ग्रॉसरी, ऑर्गेनिक फूड, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और घर की जरूरी चीजें जैसी कैटेगरी शामिल होंगी।

--आईएएनएस

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