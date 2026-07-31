भारतीय शेयर बाजार मजबूत वैश्विक संकेतों से हरे निशान में खुला, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में खरीदारी

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। इस दौरान सेंसेक्स 70 अंक या 0.09 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 77,998 और निफ्टी 44 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,361 पर था।

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शुरुआती कारोबार में बाजार को सपोर्ट डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स से मिल रहा था। सूचकांकों में निफ्टी इंडिया डिफेंस और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करीब एक प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कमोडिटी और निफ्टी एनर्जी भी हरे निशान में थे।

दूसरी तरफ निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएफसीजी, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी ऑयल एंड गैस लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एमएंडएम, बीईएल, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, इंडिगो, टाटा स्टील, एसबीआई, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स थे। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, आईटीसी और एचयूएल टॉप लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 210 अंक या 0.34 प्रतिशत की तेजी के साथ 62,867 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 109 अंक या 0.57 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,364 पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा कि भारत एक स्थिर बाजार है और अब इसमें गिरावट का जोखिम कम है, खासकर लार्ज-कैप शेयरों में, जहां वैल्यूएशन सही है और ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी हैं।

पिछले तीन दिनों में एफआईआई ने कुल मिलाकर 7,360 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। हालांकि, एफआईआई की यह खरीदारी अभी कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसमें बाजार को मजबूती देने की क्षमता है। अब तक जारी हुए पहली तिमाही के नतीजे कमाई में ग्रोथ की रफ्तार के फिर से बढ़ने का संकेत देते हैं।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। केवल हांगकांग लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 2.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

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