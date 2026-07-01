logo
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला, मीडिया और एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 01, 2026, 04:26 AM
भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला, मीडिया और एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हल्की बढ़त के साथ खुला। सुबह 9:35 पर सेंसेक्स 182 अंक या 0.24 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,660 और निफ्टी 60 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,926 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व मीडिया और एफएमसीजी शेयर कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी मीडिया और निफ्टी एफएमसीजी गेनर्स थे। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी सर्विसेज भी हरे निशान में थे। निफ्टी मेटल और निफ्टी कमोडिटी लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 116 अंक या 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 61,914 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 90 अंक या 0.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,951 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, टाइटन, इटरनल, एचयूएल, अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, आईटीसी, भारती एयरटेल, टीसीएस, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और बीईएल गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, एलएंडटी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और ट्रेंट लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि सोल लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए थे, जिसमें डाओ जोन्स 0.26 प्रतिशत की मजबूती के साथ और नैस्डैक 1.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

वहीं, कच्चे तेल में तेजी देखी जा रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 69.80 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.44 प्रतिशत की मजबूती के साथ 73.27 डॉलर प्रति बैरल पर था।

मंगलवार को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इक्विटी में खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और 6,842.34 करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 2,556.75 रुपए की बिकवाली की।

--आईएएनएस

एबीएस