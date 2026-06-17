भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे पर 405 करोड़ रुपए की 'सिग्नलिंग अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट' को मंजूरी दी

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। ईस्टर्न रेलवे (ईआर) को उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क (एचयूएन) मार्गों पर 32 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) स्थापित करने की मंजूरी मिलने से रेल यात्रा अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

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इनमें वे 25 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जहां वर्तमान में पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई) या रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) प्रणाली है। शेष सात स्टेशनों पर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) प्रणाली है।

अधिकारियों ने कहा कि भारतीय रेलवे ने इस 'सिग्नलिंग अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट' के लिए 405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण मार्गों पर सिग्नलिंग प्रणालियों के आधुनिकीकरण और पूरे नेटवर्क में विश्वसनीयता, सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की भारतीय रेलवे की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

पुरानी रिले-आधारित तकनीक में पुराने बुनियादी ढांचे के कारण परिचालन संबंधी सीमाएं हैं।

अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि साफ और गंदे तारों का अलग-अलग न होना, पुराने बिजली आपूर्ति तंत्र, अनुचित अर्थिंग सिस्टम और पुराने सिग्नलिंग उपकरण जैसी समस्याओं के कारण रखरखाव की आवश्यकता बढ़ गई है और विफलता का खतरा भी बढ़ गया है।

इन पुराने सिस्टमों को अत्याधुनिक ईआई तकनीक से लैस किया जा रहा है, जो काफी अधिक विश्वसनीयता, बेहतर सुरक्षा और तेजी से खराबी का पता लगाने की क्षमता प्रदान करती है।

ईआई सिस्टम अपग्रेड डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ट्रेनों की आवाजाही और सिग्नलिंग संचालन को अधिक सटीकता और विश्वसनीयता के साथ नियंत्रित करते हैं।

पारंपरिक आरआरआई सिस्टम की तुलना में, ईआई सिग्नलिंग विफलताओं की संभावना को कम करता है, सिस्टम की उपलब्धता में सुधार करता है और खराबी की स्थिति में तेजी से बहाली की सुविधा प्रदान करता है। इससे देश के कुछ सबसे व्यस्त रेलवे कॉरिडोर पर सुचारू ट्रेन संचालन में मदद मिलेगी, साथ ही यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार होगा।

भारतीय रेलवे उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण जैसी उन्नत तकनीकों का समर्थन करने में सक्षम एक आधुनिक सिग्नलिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/