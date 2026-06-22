भारतीय आने वाले समय में सामानों की तुलना में यात्रा और होटलों पर करेंगे ज्यादा खर्च : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। भारतीय 2025 से 2030 के बीच वास्तविक सामानों की अपेक्षा सांस्कृतिक गतिविधियों, अनुभवों, होटल और यात्रों पर अधिक खर्च करेंगे। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

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रियल एस्टेट सर्विस और इन्वेस्टमेंट फर्म सीबीआरई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान वास्तविक सामानों पर परिवारों का खर्च 9.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की संभावना है, जबकि अनुभव से जुड़े खर्चों में 10.3 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ोतरी हो सकती है।

इस दौरान होटल में ठहरने पर होने वाले खर्च के 10.6 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में लाइफस्टाइल होटलों की संख्या अभी कम है, इसलिए यहां डेवलपर्स और निवेशकों के लिए काफी संभावनाएं हैं।

जेन जी ट्रैवलर्स को शानदार और खास डिजाइन वाले माहौल की चाहत होती है, जो सोशल मीडिया पर बैकड्रॉप का काम कर सकें। उन्हें ऐसी पर्सनलाइज्ड सर्विस चाहिए जो कॉर्पोरेट के पारंपरिक अंदाज से अलग हो, और ऐसी एक्टिव कम्युनल स्पेस चाहिए जहां वाइन टेस्टिंग, अकॉस्टिक परफॉर्मेंस और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे अनुभव मिल सकें।

रिपोर्ट में बताया गया कि सेल्फ-चेक-इन से लेकर स्मार्ट-रूम ऑटोमेशन तक, वेलनेस इंटीग्रेशन और निर्बाध तकनीक अब अपेक्षा बन गई है, न कि कोई विशिष्ट विशेषता।

इस मांग को पूरा करने के लिए लाइफस्टाइल होटल एक नई श्रेणी उभर रही है, जो एक स्वतंत्र होटल के डिजाइन और स्थानीय विशेषताओं को एक संस्थागत ब्रांड के परिचालन पैमाने, वितरण नेटवर्क और लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ जोड़ती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी ने अनुभवों की ओर इस बदलाव को गति दी और 2022 से दबी हुई मांग ने इसे बनाए रखा है।

यह ट्रेंड मुख्य रूप से 'जेनरेशन जी' की वजह से बढ़ रहा है। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में अभी यही सबसे बड़ा डेमोग्राफिक ग्रुप है और अनुमान है कि इनका खर्च किसी भी दूसरी मौजूदा पीढ़ी की तुलना में तेजी से बढ़ेगा।

2015 और 2025 के बीच एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में कुल होटल आपूर्ति में 5 प्रतिशत सीएजीआर की स्थिर दर से बढ़ोतरी हुई। हालांकि, इसी दौरान लाइफस्टाइल होटलों में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अनुमान है कि 2030 तक लाइफस्टाइल होटलों की आपूर्ति 10 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगी, जो पूरे होटल मार्केट के लिए अनुमानित 2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट से पांच गुना ज्यादा है।

--आईएएनएस

एबीएस