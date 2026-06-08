भारत ने होर्मुज के दक्षिण में जहाज में आग लगने की घटना की पुष्टि की, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। भारत सरकार ने सोमवार को एमटी मैरीवेक्स जहाज में आग लगने की घटना की पुष्टि की। यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में 24 भारतीय नाविकों को ले जा रहा था। साथ ही, यह भी बताया कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।

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अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, "यह शुरुआती जानकारी है, जो हमें मिली है। इसके आधार पर, मौजूद जानकारी के अनुसार, सभी भारतीय नाविक अभी सुरक्षित हैं।"

शिपिंग विभाग के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने बताया, "जहाज पर कोई प्रोजेक्टाइल लगा था या नहीं, अभी हम पक्की जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आग लगने की घटना दोपहर 1:30 बजे हुई थी।"

उन्होंने कहा, "हम मालिकों के संपर्क में हैं, और हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम विदेश मंत्रालय और ओमान में अपने मिशन के भी संपर्क में हैं।"

ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मिशन एक जहाज से जुड़ी घटना की जांच कर रहा है, जिसमें भारतीय नाविक सवार थे। हम उनके बचाव और सुरक्षा के लिए ओमानी अधिकारियों के संपर्क में हैं।"

शिपिंग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशन और भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। जहाज होर्मुज स्ट्रेट से काफी बाहर था और दक्षिण की ओर अच्छी तरह से निकल गया था। उस पर कोई माल नहीं था और वह बैलास्ट कंडीशन में था। बैलास्ट एक व्यापक तकनीकी शब्द है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, स्थिरता या भार के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

इससे पहले पिछले महीने, एक भारतीय नाविक की जान चली गई थी, जबकि चार अन्य लोग जलकर घायल हो गए थे। इस घटना में 18 भारतीय क्रू मेंबर को ले जा रही एक लकड़ी की नाव होर्मुज स्ट्रेट के पास आग लगने से डूब गई थी।

--आईएएनएस

केके/एबीएम