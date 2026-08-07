भारत में जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 3.28 लाख यूनिट्स पर रही: फाडा

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री अब तक के उच्चतम स्तर 3,27,901 इकाई पर पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

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इस उछाल का मतलब है कि महीने के दौरान देश में खुदरा में बिकने वाले हर आठ वाहनों में से करीब एक वाहन इलेक्ट्रिक था। यह इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों ने सबसे आगे रहते हुए पहली बार 2 लाख इकाइयों का आंकड़ा पार किया। जुलाई में इनकी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 88.3 प्रतिशत बढ़कर 2,04,362 इकाई हो गई, जबकि बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।

टीवीएस मोटर 55,499 इकाइयों की बिक्री के साथ इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर बनी रही। इसके बाद बजाज ऑटो 45,613 इकाइयों और एथर एनर्जी 30,357 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक ने महीने के दौरान 14,106 इकाइयां बेचीं।

इस बीच, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों ने भी अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत किया। इनकी बिक्री सालाना आधार पर 25.3 प्रतिशत बढ़कर 87,055 इकाई हो गई। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 65.1 प्रतिशत हो गई, जो दर्शाता है कि इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पसंदीदा विकल्प बन गई है।

महिंद्रा समूह 14,191 इकाइयों की बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के बाजार में शीर्ष पर बना रहा। इसके बाद बजाज ऑटो 13,442 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

यात्री वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 83.1 प्रतिशत बढ़कर 32,928 इकाई हो गई। इनकी बाजार हिस्सेदारी पिछले साल जुलाई के 5 प्रतिशत से बढ़कर करीब 8 प्रतिशत हो गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बाजार में 13,678 इकाइयों की बिक्री के साथ शीर्ष पर बनी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा 7,742 इकाइयों और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया 5,689 इकाइयों की बिक्री के साथ रहे।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों ने भी सबसे मजबूत वृद्धि दरों में से एक दर्ज की। इनकी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर करीब 181 प्रतिशत बढ़कर 3,556 इकाई हो गई। इनकी बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 1.65 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक बढ़कर 3.57 प्रतिशत हो गई। टाटा मोटर्स 1,306 इकाइयों की बिक्री के साथ इस क्षेत्र में शीर्ष पर बनी रही।

प्रदर्शन पर फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि ईवी को अपनाना अब भविष्य का अनुमान नहीं, बल्कि बाजार की वास्तविकता बन चुका है।

उन्होंने कहा, “दोपहिया वाहनों ने पहली बार दो लाख का आंकड़ा पार किया है, तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन डिफॉल्ट विकल्प बन गए हैं, वाणिज्यिक वाहनों में बेड़े का विद्युतीकरण हो रहा है और आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बावजूद यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग मजबूत बनी हुई है।”

फाडा के अनुसार, सभी वाहन श्रेणियों में व्यापक आधार पर हुई वृद्धि भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते बदलाव की तेज रफ्तार को दर्शाती है।

--आईएएनएस

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