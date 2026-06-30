भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के वैश्विक स्तर पर विस्तार के साथ ही ग्रीस में भी शुरू हुई यूपीआई सेवा: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अब ग्रीस में भी शुरू हो गया है, जिससे योग्य ग्राहक अब तुरंत, सुरक्षित और आसान तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही, लेनदेन की लागत भी पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी कम हो जाएगी।

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पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया भर में यूपीआई को मिल रही स्वीकृति और सराहना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकनीक-आधारित समाधानों की सोच पर दुनिया भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये समाधान सीमाओं से परे जाकर मूल्य सृजित कर रहे हैं और साझा विकास व समृद्धि के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं।

ग्रीस दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने यूरोबैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फोकियन करावियास से मुलाकात की और भारत-ग्रीस आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

गोयल ने कहा, "हमने ग्रीक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और ग्रीस में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) तथा बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।"

केंद्रीय मंत्री ने एथेंस स्थित यूरोबैंक मुख्यालय में यूरोबैंक और एनआईपीएल (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) की साझेदारी के तहत यूपीआई सेवा का लाइव प्रदर्शन भी देखा। इस दौरान यूरोबैंक के सीईओ फोकियन करावियास और फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज के सीईओ संजय तुगनैत भी मौजूद रहे।

मंत्री ने कहा कि यह भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इससे पहले पीयूष गोयल ने ग्रीस के उप विदेश मंत्री हैरी थियोहारिस के साथ भारत-ग्रीस बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) के सदस्यों से भी मुलाकात की।

पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति और लगातार हो रही आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ग्रीस के लिए निवेश और व्यापार के बड़े अवसर प्रदान करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोल सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीस के उद्योगपतियों और निवेशकों से भारत के साथ सह-निर्माण (को-मैन्युफैक्चरिंग), सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) और साझेदारी करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापारिक संबंध और साझा समृद्धि को नई गति मिलेगी।

--आईएएनएस

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