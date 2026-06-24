भ्रष्टाचार खत्म करके राज्य के टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा : बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार टैक्स वसूली सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करके राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने पर ध्यान देगी।

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मंगलवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया था कि बीरभूम जिले में पत्थर की खदानों से होने वाली कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यह सब नई भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के दो महीने से भी कम समय में हुआ है। इस सेक्टर में टैक्स वसूली में भारी गड़बड़ियां थीं। पत्थर ले जाने वाले आठ ट्रकों में से सिर्फ एक ट्रक से टैक्स वसूला जाता था।

दासगुप्ता ने आईएएनएस को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, ''अब हम उन कमियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से टैक्स वसूली में नुकसान होता है, और इस तरह आम लोगों पर बोझ डाले बिना राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।''

यह दावा करते हुए कि राज्य में जल्द ही एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होगी, दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की मौजूदा जमीन नीतियों में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का विकास हो सके।

वित्त मंत्री ने कहा, "हमने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1976 की समीक्षा करने का फैसला पहले ही कर लिया है। मुझे लगता है कि यह पुराना कानून, जो पुराने समाजवादी दौर की एक निशानी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसी जमीनें हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो पहले इंडस्ट्री के लिए दी गई थीं। इंडस्ट्री के लिए बनी इन जमीनों पर हम शॉपिंग मॉल क्यों बनाते हैं? बेहतर है इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाए।"

दासगुप्ता ने यह भी कहा कि राज्य के टैक्स के मामले में उनका लक्ष्य अपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए राज्य एक्साइज पर निर्भरता कम करना है और साथ ही उस भारी कर्ज के बोझ को भी संभालना है, जो नई राज्य सरकार को विरासत में मिला है।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के अनुसार, नई सरकार का फोकस राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर और बेहतर तालमेल के साथ काम करना है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार का केंद्र के साथ हमेशा टकराव रहता था, जो लोकतांत्रिक फेडरलिज्म के सिस्टम में बिल्कुल भी अच्छी नीति नहीं है। पिछली सरकार के आखिरी 15 सालों में, राज्य सरकार ने एक के बाद एक केंद्रीय परियोजनाओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण राज्य के लोगों को इन केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया।

उन्होंने कहा कि नई सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएगी। हम इसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिन-रात चलने की इजाजत देंगे। इससे राजस्व संग्रह बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके बाद कोलकाता एक बिल्कुल अलग शहर बन जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम