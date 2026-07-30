असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हुए, 31 जुलाई है अंतिम तारीख

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दिया है। साथ ही, आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वह आयकर रिटर्न जमा करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई का इंतजार न करें।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आयकर विभाग ने एक पोस्ट में करदाताओं को सलाह दी कि अंतिम तारीख आने से पहले सभी करदाता आईटीआर-1 और आईटीआर-2 जमा कर दें, ताकि डेडलाइन के पास आने पर जल्दबाजी और अन्य तकनीकी व्यवधानों से बचा जा सके।

विभाग ने कहा, "असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पहले ही भरे जा चुके हैं। आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें। आज ही असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 या आईटीआर-2 मिलान करें और फाइल करें।"

यह रिमाइंडर उन करदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले दिया गया है, जिन्हें असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।

आयकर विभाग ने बार-बार करदाताओं को सलाह दी है कि वे अपना रिटर्न जमा करने से पहले जानकारी वेरिफाई कर लें। इसमें फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस), फॉर्म 26एएस, बैंक स्टेटमेंट और इनकम से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड्स में मौजूद जानकारी शामिल है।

इससे पहले, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से रिटर्न फाइलिंग में देरी न करने की अपील की थी और चेतावनी दी थी कि देरी से पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक और टेक्निकल दिक्कतों के कारण आखिरी समय में परेशानियां हो सकती हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न फाइल किए। इनमें से 8.64 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफाई किए गए, जबकि इस दौरान 4,35,008 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए।

--आईएएनएस

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