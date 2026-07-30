अमेरिकी फेड के फैसले का असर, भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:15 पर सेंसेक्स 151 अंक या 0.20 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,502 और निफ्टी 37 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,213 पर खुला।

Read More

शुरुआती कारोबार में दबाव रियल्टी शेयरों में देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी सर्विसेज भी लाल निशान में थे।

इसके अलावा, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और निफ्टी ऑयल एंड गैस हरे निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, सन फार्मा, एमएंडएम, पावर ग्रिड, एचयूएल, आईटीसी, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। एशियन पेंट्स, इटरनल, इंडिगो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एलएंडटी और टाइटन लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि कल फेड का ब्याज दरें न बढ़ाने का फैसला उम्मीद के मुताबिक ही था, लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए यह नेगेटिव रहा क्योंकि यह फैसला 9-3 के बंटवारे के साथ लिया गया था, जिसमें तीन सदस्यों ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया था। इस बंटे हुए फैसले से संकेत मिलता है कि जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। नतीजतन, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई, जिसका असर इक्विटी मार्केट पर पड़ा और एसएंडपी 500 में 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बाजार की स्थिति 'ब्रेकआउट' ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। लेकिन कई रुकावटों की वजह से इस संभावित ब्रेकआउट में बाधा आ रही है। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत का फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचना एक बड़ी रुकावट है।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि शंघाई, हांगकांग,बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार के सत्र में लाल निशान में बंद हुआ, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 2.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और नैस्डैक 1.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

एबीएस