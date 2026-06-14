आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू निवेश लाने के लिए सिंगापुर दौरे पर रवाना

अमरावती, 14 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू रविवार को सिंगापुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। यह दौरा अमरावती और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने और सहयोग की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से उड़ान भरी और रविवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, वे 15 और 16 जून को विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे।

सीएम नायडू सोमवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे।

वे मंगलवार को वर्ल्ड सिटीज समिट में भाग लेंगे और संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और यूएन-हैबिटेट की कार्यकारी निदेशक अनाक्लाउडिया रॉसबाक के साथ लंच मीटिंग में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री सिंगापुर के वरिष्ठ राज्य मंत्री लो येन लिंग से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद वे गूगल क्लाउड एशिया-पैसिफिक के अध्यक्ष करण बाजवा, जीआईसी की कार्यकारी समिति के सलाहकार लिम सियांग गुआन, वायसीएच ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष रॉबर्ट याप और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष प्रोफेसर टैन इंग ची से मुलाकात करेंगे।

वे सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बातचीत करेंगे। साथ ही गृह मामलों के मंत्री के. षणमुगम और मानव संसाधन मंत्री डॉ. टैन सी लेंग से भी मुलाकात निर्धारित है।

चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को काकतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सीबीएन@361 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वे एपीएसी सेमीकंडक्टर राउंडटेबल में भाग लेंगे और सुरबाना ज्यूरोंग-अमरावती प्लानिंग मीटिंग में शामिल होंगे।

इसके बाद वे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गैन किम योंग के नेतृत्व वाली टीम के साथ चर्चा करेंगे।

मुख्यमंत्री वर्ल्ड सिटीज समिट के लीडरशिप प्लेनरी को संबोधित करेंगे और इसके बाद वर्ल्ड सिटीज समिट प्रदर्शनी का दौरा करेंगे, जहां वे सिंगापुर पवेलियन, इनोवेटर्स एले और गूगल टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी देखेंगे।

वे सीट्रियम के साथ बैठक में भी भाग लेंगे और बाद में सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 बिजनेस रोडशो में शामिल होंगे, जो आंध्र प्रदेश के निवेश प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस दौरे में मंत्री पी. नारायण, उद्योग विभाग के सचिव एन. युवराज, नगर प्रशासन के विशेष मुख्य सचिव एस. सुरेश कुमार, एपी आर्थिक विकास बोर्ड के सीईओ एम. शनमोहान और सीआरडीए के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ गए हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम