आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख आज, करीब 5.5 करोड़ लोगों ने किया दाखिल

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न भरने की शुक्रवार को आखिर तारीख है। अब तक देश में करीब 5.5 करोड़ लोग आईटीआर जमा कर चुके हैं।

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आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, दोपहर 11 बजे (31 जुलाई) तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5.45 करोड़ लोग आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा कर चुके हैं। इसमें से 5.06 करोड़ आईटीआर को वेरिफाई किया जा चुका है। वहीं, इसमें से 2.33 करोड़ आईटीआर प्रोसेस भी हो चुके हैं।

सरकार की ओर से अभी तक आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

वहीं, आयकर विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करें और आखिरी समय का इंतजार न करें।

अगर आप 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं भर पाते हैं और फिर तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि 5 लाख रुपए तक की आय के लिए 1,000 रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक की आय के लिए 5,000 रुपए है।

इसके अलावा, अगर आपकी आय सरकार द्वारा दी गई आयकर छूट से अधिक है और तो देय कर पर आपको प्रति महीने (आईटीआर फाइल करने तक) एक प्रतिशत प्रति महीने के ब्याज का भुगतान करना होता है।

वहीं, समय पर आईटीआर जमा करने का एक फायदा यह भी है कि आप मौजूदा साल के नुकसान को आने वाले समय के लिए आगे ले जा सकते हैं और भविष्य के मुनाफे के साथ उसे समायोजित कर सकते हैं, जिससे कुल कर देनदारी कम हो जाती है।

इस कारण समय पर अपना आईटीआर जमा करना जुर्माने से बचने, टैक्स का फायदा बनाए रखने और रिफंड की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का सबसे आसान तरीका है।

--आईएएनएस

एबीएस