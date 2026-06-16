1 जुलाई से आंध्र प्रदेश से शुरू होगा 'वीबी-जी राम जी' का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश से किया जाएगा।

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यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी स्थित कृषि भवन में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान की गई। बैठक में राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, रोजगार सृजन पहलों, आजीविका संवर्धन योजनाओं और पंचायत विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, "इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन के सफल मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें ग्राम पंचायत विकास योजना, मॉडल पंचायतें और शून्य-अपशिष्ट ग्राम पंचायतें शामिल हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि विकास से जुड़े मामलों में तेजी से निर्णय लेने के लिए राज्य ने अपनी अलग पहचान बनाई है।

उन्होंने राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगातार नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि आंध्र प्रदेश के सफल मॉडलों को अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि वे उन्हें सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में अपना सकें।

बैठक के दौरान पवन कल्याण ने केंद्रीय मंत्री को आंध्र प्रदेश में चल रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सभी परियोजनाओं की जियो-टैगिंग की गई है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फेस ऑथेंटिकेशन आधारित लाभार्थी सत्यापन प्रणाली पर काम लगभग पूरा हो चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण सड़कों और मकानों के निर्माण कार्य राज्यभर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्रामीण पशुपालकों को लाभ मिला है और आजीविका के अवसर मजबूत हुए हैं।

पवन कल्याण ने केंद्र सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वीबी-जी राम जी पहल के तहत आंध्र प्रदेश को 7,700 करोड़ रुपए से अधिक की अंतरिम राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से ग्रामीण विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और गांवों में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने पवन कल्याण को 28 और 29 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में वीबी-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान तथा ग्रामीण विकास के नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

--आईएएनएस

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