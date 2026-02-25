West Indies cricket team
England T20 World Cup Semifinal Record : इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड, भारतीय टीम को इस मामले में पछाड़ा
Afghanistan Cricket New Coach : क्या रिचर्ड पायबस दिला पाएंगे अफगानिस्तान को उसका पहला एशिया कप या विश्व कप खिताब?
Harry Brook Century Vs Pakistan : हैरी ब्रूक के अलावा लक्ष्य का पीछा करते हुए इन तीन खिलाड़ियों ने लगाया है शतक
ICC T20 Rankings 2026 : गेंदबाजी में बॉश, बुमराह और फोर्ड की लंबी छलांग, वरुण नंबर एक पर बरकरार
Rinku Singh Availability Update : बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया रिंकू सिंह टीम इंडिया से कब जुड़ेंगे?
BCCI Secretary Statement : 'जल्द वापसी करेंगे', बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बढ़ाया टीम इंडिया का आत्मविश्वास
Mohammad Amir Prediction : भारतीय टीम मुझे गलत साबित करे तो अच्छा होगा: मोहम्मद आमिर