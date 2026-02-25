Afghanistan Cricket New Coach : क्या रिचर्ड पायबस दिला पाएंगे अफगानिस्तान को उसका पहला एशिया कप या विश्व कप खिताब?

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुकी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट के दौरान ही नया हेड कोच मिल गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोनाथन ट्रॉट की जगह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में रिचर्ड पायबस के नाम की घोषणा की। पायबस श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे। इस सीरीज का आगाज 13 मार्च से होगा।

जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है। उनके कार्यकाल में अफगानिस्तान ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर उभरी है। ऐसे में ट्रॉट के उत्तराधिकारी के रूप में पायबस का नाम कुछ लोगों को चौंका सकता है। हम यहां बताना चाहते हैं कि पायबस भी कोचिंग क्षेत्र के बड़े और प्रतिष्ठित नामों में से एक हैं।

61 साल के रिचर्ड पायबस का जन्म 5 जुलाई 1964 को न्यूकैसल अपॉन टाइन, यूके में हुआ था। बतौर क्रिकेटर उनका करियर बहुत सामान्य रहा है। वह सफोक क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ एक प्रथम श्रेणी मैच खेल पाए थे। इस मैच में 4 रन उनके बल्ले से आए थे।

एक क्रिकेटर के रूप में अपना करियर समाप्त करने के बाद उन्होंने कोचिंग क्षेत्र का रुख किया और बड़ी सफलता हासिल की। पायबस ने 2013 से 2019 के बीच वेस्टइंडीज टीम के साथ हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हाई-परफॉर्मेंस प्रमुख जैसी जिम्मेदारियां निभाईं। वेस्टइंडीज ने 2016 में पुरुष, महिला और अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता था।

पायबस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी मुख्य कोच रह चुके हैं। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान 1999 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में वह बांग्लादेश को भी कोचिंग दे चुके हैं।

वह लेवल फोर सीएसए सर्टिफाइड कोच हैं। उनके पास न्यूरोलीडरशिप इंस्टीट्यूट से एग्जीक्यूटिव कोचिंग सर्टिफिकेट है। इसके अलावा, वह सर्टिफाइड परफॉर्मेंस कोच और मास्टर लेवल एनएलपी के अभ्यासकर्ता हैं।

अफगानिस्तान ने जोनाथन ट्रॉट के हेड कोच रहते हुए वनडे विश्व कप 2023 में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को शिकस्त दी और टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। देखना होगा रिचर्ड पायबस अपने कार्यकाल में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी अफगानिस्तान को उसका पहला एशिया कप या विश्व कप दिलवा पाते हैं या नहीं।

--आईएएनएस