खेल

England T20 World Cup Semifinal Record : इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड, भारतीय टीम को इस मामले में पछाड़ा

इंग्लैंड ने टी20 इतिहास में छठी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 25, 2026, 02:27 PM
टी20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड, भारतीय टीम को इस मामले में पछाड़ा

नई दिल्ली: इंग्लैंड ने मंगलवार को खेले गए सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व कप के इस संस्करण में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड पहली टीम बन गई है।

 

यह लगातार पांचवां मौका है जब इंग्लैंड टीम टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। 2016 से इंग्लैंड लगातार टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल खेली है। पाकिस्तान (2007 से 2012) और श्रीलंका (2009 से 2014) भी लगातार 4-4 बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं।

 

टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम के रूप में पाकिस्तान के साथ अब इंग्लैंड का नाम भी जुड़ गया है। पाकिस्तान 6 सेमीफाइनल खेल चुकी है, जबकि इंग्लैंड छठी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम 5 बार सेमीफाइनल खेली है।

 

छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इंग्लैंड ने जहां पाकिस्तान की बराबरी की है, वहीं भारतीय टीम को पीछे छोड़ा है। भारतीय टीम के पास भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर इंग्लैंड और पाकिस्तान की बराबरी का मौका है।

 

इंग्लैंड ने 2010, 2016 और 2022 में टी20 विश्व कप का फाइनल खेला है। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को और 2022 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था।

 

भारतीय टीम ने भी तीन टी20 विश्व कप फाइनल खेले हैं। 2007 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता था। 2014 में

 

टीम इंडिया को अपने दूसरे फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था।

 

पाकिस्तान टीम 2007, 2009 और 2022 का फाइनल खेली है। पाकिस्तान को 2007 में भारत और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर अपना एकमात्र टी20 विश्व कप जीता था।

--आईएएनएस

 

 

 

Pakistan Cricket TeamICC T20 World CupSouth Africa cricket teamSri Lanka Cricket TeamICCAustralia Cricket TeamIndia cricket teamEngland Cricket TeamT20 World Cup 2026West Indies cricket team

Related posts

Loading...

More from author

Loading...