Vivek Ranjan Agnihotri
Vivek Ranjan Agnihotri Film : ‘द बंगाल फाइल्स’ के विरोध और चुनौतियों पर विवेक रंजन अग्निहोत्री बोले, सच दिखाना आज भी सबसे बड़ी लड़ाई
Indian Cinema Debate : फिल्मों का भाषा से कोई लेना-देना नहीं, नॉर्थ-साउथ की दूरी एक तरह के मीडिया कैंपेन का परिणाम : विवेक रंजन
Vivek Ranjan Agnihotri Statement : 12 घंटे की शिफ्ट क्रिएटिविटी की दुश्मन, फैक्ट्री की तरह होने लगा है फिल्मों में काम: विवेक रंजन अग्निहोत्री
Vivek Ranjan Agnihotri : 12 घंटे की शिफ्ट क्रिएटिविटी की दुश्मन, फैक्ट्री की तरह होने लगा है फिल्मों में काम: विवेक रंजन अग्निहोत्री