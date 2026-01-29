Vivek Ranjan Agnihotri

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Dainik Hawk·Jan 29, 2026, 11:24 AM

Vivek Ranjan Agnihotri Film : ‘द बंगाल फाइल्स’ के विरोध और चुनौतियों पर विवेक रंजन अग्निहोत्री बोले, सच दिखाना आज भी सबसे बड़ी लड़ाई

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Dainik Hawk·Jan 28, 2026, 06:14 AM

Indian Cinema Debate : फिल्मों का भाषा से कोई लेना-देना नहीं, नॉर्थ-साउथ की दूरी एक तरह के मीडिया कैंपेन का परिणाम : विवेक रंजन

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Dainik Hawk·Jan 22, 2026, 10:21 AM

Vivek Ranjan Agnihotri Statement : 12 घंटे की शिफ्ट क्रिएटिविटी की दुश्मन, फैक्ट्री की तरह होने लगा है फिल्मों में काम: विवेक रंजन अग्निहोत्री

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Dainik Hawk·Jan 22, 2026, 05:31 AM

Vivek Ranjan Agnihotri : 12 घंटे की शिफ्ट क्रिएटिविटी की दुश्मन, फैक्ट्री की तरह होने लगा है फिल्मों में काम: विवेक रंजन अग्निहोत्री